Stanija spremna da postane majka: Pravi život će početi kada budem dobila decu (video)

Stanija Dobrojević se ne obazire na negativne komentare i ne odustaje od pevačke karijere. Kako kaže, na sve je bila spremna.

“Bila sam spremna na sve to što me je i dočekalo. Posle izbacivanja moje pesme i spota bilo je mnogo komentara, ja sam to stoički podnela jer znamo da sam najkomentarisanija javna ličnost u Srbiji. Navikla sam i na osude i na hvale”, izjavila je Stanija za Premijeru.

Ona će uskoro imati zajednički nastup sa popularnim pevačem Sašom Matićem.

“Ići na nastup sa njim, gde znam da će biti mnogo više ljudi koji su došli više zbog njega… Imam veći osećaj odgovornosti i frke”, uzubuđena je Stanija, koja jedva čeka da se ostvari u ulozi majke.

“Pravi život će krenuti baš kada osnujem svoju porodicu i budem imala svoju decu. Mislim da tada dolaze prave stvari i mislim da ću biti bolja majka u odgoju muške dece”, priča Stanija.