Stanija ozbiljno radi na sebi: Hoću da me Aleksandra nauči da pevam!

“Sve je počelo kao hir, eksperiment i dobro zezanje, a pretvorilo se u ozbiljan biznis”, ovim rečima je starleta Stanija Dobrojević nedavno opisala početak svoje pevačke karijere.

S tim u vezi, ova ambiciozna devojka rešena je da je publika prihvati kao pevačicu i da im pored vizuelnog šoua na svojim nastupima ponudi i dobar muzički ugođaj.

Priznaje da je svesna da joj priroda nije podarila neki glas, ali da bi želela da i dalje radi na pevanju, a u tome bi mogla da joj pomogne niko drugi do pop pevačica i vrhunski vokalni učitelj Aleksandra Radović, koju gleda redovno u “Pinkovim zvezdama”.

“Aleksandra Radović je jedna dama, ima držanje i svoj stav i ja to poštujem. Ona je pravi član žirija, fantastično to radi i tako treba da nastavi. Volela bih da se vrati u žiri“, kaže Stanija za Alo i dodaje da bi nakon pevačice Ivane Selakov mogla i sa njom da poradi na glasu:

“Kontaktirala bih sa njom u vezi sa časovima pevanja, zašto da ne. Ne znam samo koliko bi uspela da usavrši moje pevanje. Kažu da imam sluha i da imam lepu boju glasa, ali da se ja nešto razumem u pevanje i da sam muzički potkovana, to nisam. Ja sam fenomen. Popularna sam i ljudi me vole. Pošto sam već rešila da budem pevačica, onda hoću da fanovima koji dolaze na moje nastupe zaista pružim maksimum. Hoću da zvučim što bolje i da im omogućim što bolji provod”, iskrena je najpopularnija srpska starleta.

Cela estrada se pita kako izgledaju Stanijini nastupi i kako publika reaguje na nju kada je vidi na bini sa mikrofonom u ruci.

“Oni koji dolaze na moje nastupe su uglavnom oni ljudi koji su me pratili dok sam bila u rijaliti programima. Kad se pojavim na sceni, to je pravo stanje šoka. “Vau, to je zaista ona”, neki su od komentara. Kada dođe drugi blok, već se svi opuste i pravimo odličnu žurku i atmosferu. Kad završim nastup, moja publika čeka da se sa mnom fotografiše, a to traje satima. Svakog ispoštujem, tu jesam, između ostalog, i zbog slikanja”, objašnjava Stanija.

Veliki broj pevača gnuša se na sam pomen Stanije kao njihove koleginice, a ona na to gleda kao na zavist i ljubomoru.

“Oduvek sam im bila trn u oku. Uvek su se pitali ko je ona, šta je ona, koje je njeno zanimanje da nam uzima toliko medijskog prostora. Eto, sad sam postala pevačica i opet im smetam. Verovatno zato što punim klubove, uzimam im još nešto. Meni ide fantastično. Mnogi pevači koji su godinama na estradi, čak i po više decenija, sede kod kuće i ne rade, a meni je svaki vikend zakazan, verovatno im zato smetam. Lepo se zabavljam, lepo zarađujem od pevanja i zaista želim da napredujem, da budem još bolja i da snimim još dosta pesama i spotova“, rekla je Stanija.