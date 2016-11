Stanija nije za svadbe: Neću da me Romi pipkaju i cmaču!

Iako tek nekoliko meseci Stanija Dobrojević gradi pevačku karijeru, već joj stižu pozivi za razna gostovanja, pa čak i za romske svadbe.

Poznato je da su Romi veoma probirljivi kada je reč o pevačima koji moraju odlično da pevaju, da znaju mnogo narodnih pesama i da budu u kondiciji kako bi im pevali po celi dan i noć, Stanija se jednom romskom paru učinila kao neko ko bi bio pravi izbor da uveseljava goste na njegov veliki dan, ali ona je poziv odbila.

“Imala sam poziv za jednu romsku svadbu, ali sam odbila. Pomislila sam: “Zašto vi mene uopšte tražite, ja sam tek krenula. Nemam toliko širok repertoar”. Iskreno, bilo mi je dosta šokantno kad su mi rekli da moram da budem dosta sa gostima, da sedim, da me tamo grle, cmaču… Ja sam rekla “Ne!“ Nekako sam više za klubove“, objasnila je Stanija za Alo.

Ona je nedavno snimila spot za novu pesmu koju je uradila sa kolegom Markom Vanilom.

Sutra vece Club “Boomerang” Locarno, Svajcarska. Marko Vanila i ja! Vidimo se ✌🏻️💓💋 @markovanilla_official A photo posted by Stanija Dobrojevic 👑 (@stanijadobrojevic) on Nov 11, 2016 at 7:35am PST

Pesma je pravi narodnjak i veoma je energična i vesela, iako nosi naziv “Na kraju balade”. Dok snima pesme i nastupa po čitavom regionu sa kolegom Stefanom Jakovljevićem, Stanija redovno ide i na časove pevanja.

Klub “K2 Elite” Vicenca – Italija 👸🏻 With @stefan_jakovljevic #AboutLastNight ❤️✨🎤💃🏻🎶🔥 #GlavniAkteriTour A video posted by Stanija Dobrojevic 👑 (@stanijadobrojevic) on Sep 4, 2016 at 5:13pm PDT

“Dobijam komplimente onih koji dolaze na moje nastupe da sam energična, da dosta dajem na sceni, a uveliko radim i na pevanju da bude sve bolje. Nekako sam neočekivano uletela u sve ovo, ali planiram da se tu i zadržim“, kaže Stanija.

Iako joj je na poslovnom planu sve u najboljem redu, na privatnom ima probleme. Dobrojevićeva nam otkriva zbog čega su momci u plavom nedavno nepozvani upali u njen stan.

“Policija me je tražila duže vreme dok sam bila u Americi, jer sam konstantno imala pozive za neko suđenje gde su me uzeli za svedoka. Nisam videla sve te pozive i onda su poslali policiju na moju kućnu adresu. Da me nisu našli, imala bih problem, ne bih mogla da pređem granicu, to je do te mere otišlo. Jedno ročište je prošlo, bila sam jako bolesna, evo čekam sledeće da vidim o čemu se uopšte radi”, objašnjava pevačica u usponu.

Fanovi rijalitija „Farma” umeju često da upoređuju njene prve muzičke korake sa onim koje pravi i njena suparnica iz ovog rijalitija Tamara Đurić. Stanija smatra da one ne treba da se porede i ne želi da komentariše rad klaberke iz Smederevske Palanke.

“Vidim da me Tamara po novinama pljuje i negativno komentariše, ali ja se ne bavim farmerima. Onog trenutka kada sam pobedila, ja sam sve to ostavila iza sebe. Verujte mi da se ja i ne sećam sa kim sam sve bila u “Farmi”. Možda pamtim jednog farmera ili dva koji su ostavili veći trag na mene”, završava Dobrojevićeva.