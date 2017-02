Spot uklonjen sa Jutjuba zbog uvredljivog sadržaja, a MC Stojan je ovo poručio publici!

Pevač Marko Stojković, poznatiji kao MC Stojan, objavio je pre nekoliko dana spot za pesmu “Aman, aman” koju je snimio u saradnji sa grupom “Trik FX”. Pesma je dobila više od milion pregleda, ali je pevač ubrzo morao da je skine.

Naime, mnogobrojni pripadnici islamske veroispovesti požalili su se da u spotu postoje sporni kadrovi koji vređaju njihovu veru.

“Žao mi je što se jedan detalj iz mog novog spota “Aman, aman” dovodi u negativan kontekst sa konstatacijom da na taj način vređam Islam i u povodom toga moram reći – ni na kraj pameti mi nije bilo da na bilo koji način uvredim bilo koga, a pogotovo ne na verskoj osnovi jer, pre svega, ja sam vernik i verujem da je Bog isti za sve bilo da se on zove Bog ili Alah. Svaku kvalifikaciju koja me na bilo koji način povezuje sa povredom, u ovom slučaju Islama, ne priznajem, jer ja prvi osuđujem bilo kakvu povredu u tom smislu i odgovorno tvrdim da nikakve namere nisu postojale! Stavili smo pozadinu jer nam se jako svidela scenografija i nismo razmišljali o tome da ćemo time povrediti bilo koga. Ja sam umetnik koji itekako drži do vere i mnogo poštujem svoju publiku i druge koji prate moj rad, a moju publiku čine ljudi svih veroispovesti. Ako sam nekoga i uvredio na bilo koji način, ja se duboko svima izvinjavam. Poslali smo zahtev Jutjubu, zamenićemo spot i skinuti sporne kadrove iz spota “Aman, aman”, napisao je MC Stojan na Fejsbuku.