Sorajine najlepše želje povodom predstojećih praznika: Želim vam puno seksa!

Starleta Soraja Vučelić poručila je da svima u Novoj godini želi ljubav i seks.

“I muškarcima i ženama poručujem da se u narednoj godini vole i da vode ljubav. Da rade na sebi u svakom mogućem smislu kako bi sebi i dragim ljudima obezedili lepšu budućnost, sva lepota je u uzimanju i davanju,” rekla je ona u dahu.

Starleta je priznala da joj je lepota u životu “više odmogla, nego pomogla”.

“Nažalost, kad si lep okolinu nesvesno napraviš sujetnom i zavidnom, opsesivnom do te mere da te mrze što postojiš i izgledaš lepo. Ako si uz to i uspešna, to je borba sa vetrenjačama. Na svakom koraku je mnogo ljubomornih i manje uspešnih žena koje žele da mi ukaljaju imidž i reputaciju. Ipak, naravno da je bolje biti lep, makar me to i skupo koštalo u životu,” rekla je ona za Alo, prenosi mondo.rs.