Soraja u panici: Ukrali joj telefon sa eksplicitnim porukama i fotkama poznatog političara!

Starleta Soraja Vučelić je u panici nakon što joj je nestao mobilni telefon, u kojem se, navodno, nalaze poruke koje je razmenjivala sa uticajnim političarem.

Soraja je nedavno prošetala pistom na jednom modnom događaju, a pre izlaska ona je stavila telefon u torbicu. Međutim, kada je htela da ponovo uzme telefon, nije ga pronašla u torbi.

“Bila je celo veče super raspoložena, ali sve je to palo u vodu kad se revija završila i kada je otišla da se presvuče. Htela je da telefonira, ali njenog mobilnog nije bilo ni na vidiku”, kaže dobro obavešteni izvor, koji dodaje da je Soraja u telefonu imala poruke koje joj je slao jedan uticajni političar.

“Ma, ona je doživela nervni slom jer u telefonu ima brdo poruka od jednog poznatog, moćnog političara. On joj već mesecima šalje svakakve poruke, a u mobilnom ima čak i slike koje joj je slao. Mislim da nema ništa s njim, ali nikako ne bi volela da se sve to pojavi u medijima i da se otkrije ko je on jer to može stvoriti probleme i njoj i njemu”, kaže izvor, dok starleta želi što pre da zaboravi tu priču.

“Odakle vam to?! Stvarno ne bih da komentarišem ništa vezano za tu priču. Istina je da imam novi telefon i to je sve što ću reći”, rekla je Soraja za pink.rs.