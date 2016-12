Soraja priznala: U 2016. sam se zaljubila prvi put u životu!

Atraktivna voditeljka i starleta Soraja Vučelić rešila je da turbulentnu 2016. godinu ostavi iza sebe.

Soraja je nekoliko puta bila meta pljačkaša, imala je saobraćajnu nesreću sa sveštenikom, jednu noć je čak provela i iza rešetaka, ali će se potruditi da sve ružne stvari što pre zaboravi.

“Proživim to, drži me dva-tri dana i onda sve loše ostavim iza sebe. Sve sam štetočine iz svog života odstranila i nadam se da mi se ubuduće neće dešavati greške prilikom odabira okruženja i prijatelja. Ranije nisam obrećala pažnju, pa se često sažalim i družim sa nekim iz sažaljenja, ali ću se truditi da mi se to ne dešava. Sve to me je koštalo živaca. Mnoge sam pustila blizu sebe, a oni su tu bili samo sa ciljem da mi zariju nož u leđa. O meni svi godinama samo laži plasiraju, a da je nešto od toga istina, pojavio bi se bar neki dokaz”, rekla je Soraja u intervjuu za portal pink.rs.

Na pitanje šta joj se lepo dogodilo u godini koja je na izmaku, sa osmehom odgovara.

“Najlepše što mi se desilo ove godine? Pa… Jedan dečko (smeh). O udaji još ne razmišljam. Jako lepo mi se nešto desilo, po prvi put sam se zaljubila. Ranije nisam bila zaljubljive prirode, a sada mi se desila zaljubljenost i nešto veoma lepo sa njegove strane”, tajanstvena je bila Soraja, koja će Novu godinu dočekati na egzotičnoj destinaciji, gde će uživati sa svojim emotivnim partnerom.

“Idem na more, daleko, daleko. U pitanju je drugi kontinent, idemo sa dečkom. Mislim da će nam biti lepše na moru uz koktele – isto smo godište, zvog čega smatram da nam to trenutno oboma više odgovara”, ističe Soraja, koja je ove godine sneg, planinu i romantične noći kraj kamina zamenila vrelim noćima na egzotičnoj destinaciji.