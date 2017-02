Soraja krenula na časove francuskog: Udajem se na Azurnoj obali! (video)

Soraja Vučelić svoju jaču polovinu krije kao zmija noge, ali priznaje da bi volela da se venča na obali mora i u raskošnoj venčanici.

“Volela bih da se udam na nekoj egzotičnoj destinaciji, ali i da proslavim venčanje sa prijateljima u Beogradu. Najbolje bi bilo, ako budem imala mogućnosti, da platim karte i smeštaj svojim prijateljima, pa da dođu svi na obalu mora, gde bi bila svadba. Azurna obala je meni najlepša, tako da je to destinacija na kojoj bih volela da izgovorim to sudnonosno “da”, kaže Soraja za alo.rs.

Soraja kaže da je poliglota, pa je uz četiri jezika koje govori odlučila da nauči i peti.

“Uskoro počinjem da učim francuski jezik, a kada ga naučim, okrenuću se ruskom. Sada pričam engleski, italijanski, španski i grčki. Moje drugarice su bile iznenađene kada smo putovale tim zemljama, a ja opušteno razgovarala sa taksistima i prodavcima na njihovom maternjem jeziku”, prepričava Soraja.

Ona je priznala i da li je vadila rebra, kako se pričalo.

“Super se osećam u venčanici i sada mi je struk 60, a bio je 50 centimetara. Nisam vadila rebra, jer da jesam, ne bi mi se povećao. Mada, kada sam čula da to postoji, pozvala sam svog lekara i pitala ga da mi to uradi, a on mi je rekao “Nemoj da me zamaraš tim glupostima, ako nađeš nekoga ko će ti to uraditi, pokloniću ti tu intervenciju“. Tada sam dugo zamišljala kako se to radi, kao, neko ti napravi rez na stomaku, slomi rebra i iščupa ih. Deluje neverovatno”, opisuje starleta svoje maštarije kada su intervencije u pitanju.