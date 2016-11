Soraja doživela udes na svoj rođendan: Starletu udario sveštenik!

Sinoć je u jednom prestoničkom klubu Soraja Vučelić proslavila svoj 29. rođendan u društvu bliskih prijatelja, a na samom početku večeri doživela je pravi stres koji joj je nakratko upropastio slavljeničko raspoloženje.

Naime, Soraja je na putu do kluba doživela saobraćajnu nezgodu koju je izazvao ni manje ni više nego sveštenik, a nakon što se uspešno dovezla na mesto gde su je čekali prijatelji, Vučelićeva je za Pink.rs otkrila kako je došlo do sudara.

“Stajala sam na semaforu i osetila sam da me je neko udario automobilom. Izašla sam iz svog džipa i videla auto koji je bio pribijen uz moj džip. Već sam se naoštrila da vidim da li je ta osoba slepa, da li je možda imala neku nezgodu ili šta već, nisam znala šta me čeka… A iz automobila je izašao sveštenik. Kada sam ga videla, rekla sam mu samo: Ok je, sve je u redu”, ispričala je Soraja, koja je otkrila da li smatra da je to bio neki znak.

“Bolje da ne mislim sada o tome, razmišljaću sutra. Znak od Boga jeste, ko zna šta želi da mi poruči (smeh). U svakom slučaju, auto se nije oštetio.”

Soraja je već oduvala svećice početkom novembra, pa smo je pitali zbog čega je organizovala gala proslavu rođendana tek sada kada je prošao čitav mesec od kada se rodila.

“Tada nisam mogla, imala sam neku nezgodu, niko nije znao o čemu se radi, a nisam želela ni da pričam da to mediji ne bi naduvali. Čekala sam da to prođe i eto pogodne prilike.”