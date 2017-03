ŠOK intervju! Željko Šašić o razvodu Nataše Bekvalac, pomirenju sa Darom Bubamarom i zategnutom odnosu sa Lepom Brenom!

Željko Šašić biće specijalan gost u žiriju “Pinkovih Zvezda” posle Đanija, a na snimanju emisije prvi put se našao lice u lice sa Darom Bubamarom sa kojom godinama vodi medijski rat! Ipak, do očekivanog obračuna nije došlo, a šta se sve dešavalo iza scene, Željko otkriva samo za STAR.

I kako ti je bilo u žiriju na Pinku? Znamo da si želeo da se nađeš u crvenoj stolici!

“To ste vi iz STARA i tipovali! (smeh). Bilo je odlično, malo su naporna snimanja jer traju do kasno, ali da sam otpočetka deo tima, to bi već bila druga priča, centralna fotelja bi bila moja i dominirao bih!“

Svi su očekivali žestok okršaj sa Darom Bubamarom, međutim, pozdravili ste se kao stari prijatelji.

“Mi smo se pomirili, Dara je neke moje pošalice shvatila previše ozbiljno, a to što kažeš prijatelji, pa mi i jesmo nekad bili super ortaci, Seka Aleksić, Dara i ja! Baš smo bili prisni. Dara je bre super lik! Nema razloga da se svađamo!“

Ali sa Sekom više nisi ortak?

“Nisam, ne čujemo se, ne družimo se, ali svako dobro joj želim. Kako joj je popularnost rasla, tko joj se verovatno i krug prijatelja menjao! Mada verujem da bismo se i sada najnormalnije pozdravili kada bismo se sreli“.

Možete i duet da snimite, tebi su dueti donosili veliku popularnost?

“Da znaš da sam razmišljao o tome, to nije loša ideja! Mislim da bismo Sekana i ja uboli hit, samo da naiđe neka dobra pesma. Nešto brzo i turbulentno“.

Snimio si hit duete sa Cecom i Draganom Mirković, još samo sa Brenom i nema ti ravnog?

“A ne! To sam nekad možda i želeo, ali s obzirom na naše zategnute odnose, ne razmišljam u tom pravcu, preživeću i bez Brene. Ne treba mi to, ipak se ja držim sličnih sebi“.

Kako ti se dopada Karleuša u Zvezdama Granda?

“Karleuša je brend, ona to radi na specifičan način jer joj se može, a i drugi joj to dopuštaju. Realno, od nje se to i očekuje. Ona je isto to što je Maja Nikolić u Pinkovim Zvezdama, imaju jezik do Beča, inteligentne opaske, a kome najašu na vrat, jebao je ježa. Sa njima je najbolje sve fino i lepo“.

Znači da si se Maji Nikolić uvlačio dok si bio sa njom u žiriju?

“Nisam se uvlačio, Maju poznajem dugi niz godina i ona je odličan vokal, verbalno nedokučiva. Sa njom imam i prelepu duetsku pesmu “Samo jednom se voli” koju smo snimili pre dvadesetak godina i ponosan sam na nju“.

A kako je Šaban reagovao na tebe! Sećaš se da si izjavio kako je dosadan i da samo spava u žiriju?

“Pa ja sam ranije rekao da čovek prespava takmičenje, a to i sada mogu da potvrdim. Sada spava i komentariše, ali šta će čovek, on je blažen među ženama u tom žiriju, može da se opusti i da drema“.

Misliš li da im nedostaje Zorica Brunclik?

“Ma ne, kažu da su živnuli otkako je otišla, čak sam tamo saznao da je ona prva dirala Maju, a da posle nije mogla da se uhvati u koštac sa njenim neumornim prozivkama. Dragana je moja stara drugarica i nju volim mnogo“.

A šta misliš o Đaniju, on je takođe bio u žiriju?

“Đani i ja smo dva različita sveta, poštujem to što on radi, ali nikada ne bih otišao da ga slušam“.

A koga bi išao da slušaš, odaberi nekog iz “Granda” da ne ispadne da ih namerno sabotiraš?

“Jedina koja preti iz tog njihovog jata da postane ozbiljna zvezda je Milica Pavlović. Bio sam u žiriju kada se ona takmičila i znao sam da će napraviti karijeru jer fura i pop rok i narodnjake i odlično vlada scenom, energija samo puca. Nju sam tada odvojio i malu Nikolinu, ali ona se udala za Kapora i stavila karijeru u drugi plan“.

Mnogi kažu za Milicu da je srpska Severina…

“A ne! Severina je završila sa muzičkom karijerom onog momenta kada se pomešala sa Grandovim pevačima, tačnije kada se udala za Kebinog sina. Ipak je ona bila zvezda dok je bila tamo u njenom Splitu, tako da se uz njih opasno poseljačila, nema tu šmeka više, bolje joj je da se vrati na svoju rivu dok još ima vremena“.

Nemoj više da slutiš na razvode, ovo je očigledno godina razvoda?

“Prošle godine su umirali poznati, a sada se razvode, bolje smrt za loš brak nego da nekog nema više. Čitam za ovu Bekvalac, razvodi se, pa dobro, i opet će se ona razvesti. Ona me podseća na jednu ženu čije ime neću da pominjem, traži dok ne nađe nekoga ko sve može da joj plaća. Lepa žena, ide joj u karijeri, ali nema sreće sa muškarcima, udavaće se sigurno još nekoliko puta“.

I Žika Jakšić se razveo od Dajane, gde li je tu zapelo?

“Ne znam gde je zapelo, ali ni Žiki nije prvi put! I on se uhodao sa razvodima. Ona je mlada, lepa… Biće muževa, a i on će sebi već neku novu ugrabiti u Grandu, lako mi je za njega“.

Svi se razvode, a Suzi Mančić se udaje!

“Nisam se iznenadio kada sam to čuo! Pa šta drugo da uradi Simica posle dva pornića nego da je oženi! Veliki zalogaj je naša Suzi za tog Grka, neka mu je Bog u pomoći. Ipak, pobednica je Maja Volk, ona, kako čujem, udaje se na Severni pol, pa te žene su hit, odakle im samo više ideja!“

Da li je istina da se interesuješ s kim ćeš biti u emisijama kada te pozivaju da gostuješ?

“Da, naravno, ne odazivam se svuda i pošto-poto, jednostavno, volim da znam s kim ću da sedim i da se slikam. Kod Sanje Marinković, recimo, nisam znao s kim ću biti, ali bilo je OK društvo“.

Bila je i Katarina Grujić, ali niste preterano komunicirali?

“Kakvu ja mogu da imam sa njom komunikaciju osim neke neformalne, ona je klinka za mene, ali bila je korektna i uljudna. Ona je jedna od tih atraktivnih Grandovih produkata, peva korektno, ali ništa specijalno. Bog obično nekom da dobar glas, ali ne da mu i dobar izgled, ako izuzmemo Cecu koja je izuzetak u svakoj priči!“

Kod Amidžića rado gostuješ. Mnogi ga osuđuju što je doveo Macu Diskreciju u emisiju. Šta ti misliš o tome?

“Ognjen zna šta radi. Uvek dovodi neke ljude iz raznih sfera našeg društva, pa ubode i te sa margine. Nije on uzalud nju doveo, to očiglendo ljudi vole da gledaju i očekuju od Ognjena neočekivano, a on im to i priušti!“

Kakvi su tvoji planovi za budućnost?

“Raduckam, spremam se za američku turneju i svakodnevno pišem tu moju knjigu o kojoj će brujati Balkan, ne samo Srbija. Polako, ali sigurno sa detaljima, dokazima i argumentima izneću pravu istinu o svemu!“