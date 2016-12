Šok! Goca Božinovska preko medija saznala da joj se ćerka tajno udala: Molim?! Nema šanse!

Jelena Vučković, ćerka Goce Božinovske i tekstopisca Radeta Vučkovića, udala se za dečka Aleksandra Sofranića.

Ali od svih, pa i od roditelja, krije da je rekla “da“. Njih dvoje su se tajno venčali pre pet meseci u opštini u Valjevu samo u prisustvu kumova.

Jelena i Aleksandar su se pojavili zajedno na snimanju novogodišnjeg programa TV DM Sat u Požarevcu. Izgledali su zadovoljno i srećno.

“Da, venčali smo se samo u opštini. Preselila sam se u Valjevo. Tamo živim sa suprugom, koji mi je i menadžer. Nisam objavila na sva zvona, jer se ne namećem i ne serviram svoj život na tacni. Srećna sam i to je jedino važno. Mama i tata ne znaju da sam se udala. To je moja stvar, a ne njihova. Iznenadiće se kad pročitaju, posebno tata, koji baš i nije bio zadovoljan mojim izborom. Mama me je upoznala s Aleksandrom, ali, eto, ni njoj nisam rekla. Šlogiraće se kad sazna. Ali to je moja odluka i moraće da je poštuju svidelo im se to ili ne”, rekla je Jelena za Kurir.

Njen muž kaže da mu ne smeta to što ga tašta i tast ne prihvataju za zeta.

“Jelena je žena mog života. Lepo se slažemo i naša odluka je bila da se venčamo. Planiramo i crkveno venčanje, kao i svadbu. Pozvaćemo sve, pa ko dođe, dobro nam došao, a ko ne želi, opet mu hvala”, završava Sofranić.

Interesantno je da je i Goca bila u Požarevcu. Izljubila se s ćerkom, ali se sa zetom nije pozdravila. Pevačica nije verovala da joj se ćerka tajno udala.

“Molim? Nema šanse da je to istina! Pa valjda bi rekla majci da se udala! Ma kakvi loši odnosi. On je dobar dečko. Volela bih da se Jelena uda za njega. Kad je moja ćerka srećna, srećna sam i ja”, poručila je na kraju Goca.