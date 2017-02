Snimci iz mladosti! Ovako je Rasta izgledao bez dredova na početku karijere! (video)

Popularni reper i član žirija najgledanijeg talent šou programa ”Ja imam talenat”, Stefan Đurić Rasta kada je započeo svoju muzičku karijeru imao je drugačiju frizuru.

O suprugu Ane Nikolić snimljen je i kratak film za koji znaju njegovi najverniji fanovi. Kratak film studenata Dramskih umetnosti zove se ”Neka Raste”, a ovaj dokumentarac prati ”rane radove” sada popularnog repera.

“Ne to! To nisam ja to je moj brat iz Novog Pazara i studira menadžement”, našalio se Rasta i dodao:

“To je bila jedna zanimljiva stvar. Film prati moje nastupe, moju priču, moj život.”

Stefan Đurić snimio je prvi deo albuma ”Indigo” na kom su se našle četiri nove pesme koje su autobiografske.

Nezaobilazna je bila pesma ”Moja stvar” koja je fanovima otkrila sve detalje o Rasti i njegovim tinedžerskim danima.

Ukoliko vas zanima kako je reper zaradio svoj novac i kakav je bio početak njegova karijere, poslušajte dobro njegovu novu pesmu ”Moja stvar”.