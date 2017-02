Snežana Đurišić: Šta ja privatno mislim o Zorici i Bekuti, to prosto od mene niko neće čuti javno!

Legenda narodne muzike Snežana Đurišić rešila je da progovori o njenom odnosu sa koleginicama Anom Bekutom i Zoricom Brunclik. Već dugo se priča da je pevačicin odnos sa koleginicama “na staklenim nogama”.

Snežana je prvo rekla kako želi jedan deo ove priče da zadrži za sebe, a drugi deo je iznela u javnost.

“Svaki čovek u svom životu ima pravo da odluči ko će mu biti prijatelji i isto tako da odluči ko to neće biti. Sa Anom Bekutom komuniciram oniliko koliko treba u “Zvezdama Granda”. Mi smo profesionalci, žene koje nemaju ništa jedna protiv druge, bar ja nemam protiv nje. Susrećem se i sa Milutinom Mrkonjićem jer je sa Anom stalno na snimanjima. Kad ga vidim normalno pričamo i ponašamo se, možda i više nego sa Anom”, kazala je pevačica, a potom progov orila i o odnosu sa Brunclikovom.

“Te dve dame koje se zovu Zorica Brunclik i Ana Bekuta, ono što mogu reći jeste da su to žene koje su i te kako iza sebe ostavile jedan trag koji traje i koji će trajati, a to šta ja privatno mislim o njima i one o meni, to prosto od mene niko neće čuti”, rekla je pevačica u emisiji “Pres pretres”.