Snežana Đurišić priznala za SCANDAL!: Brena mi je bila rame za plakanje!

I pored teških životnih situacija kroz koje je prošla proteklih godina, Snežana Đurišić se ne da jer ne sme da posustane zbog svoje dece! Priznaje da se još od malih nogu razlikovala od druge dece! Dok su se njene vršnjakinjke igrale lutkama, ona je imala druge planove!

“Detinjstvo ću pamtiti po lepim danima, mašti, igri, ali i ranom osećaju odgovornosti i prvom sticanju obaveza, poput one kada sam sa 11 godina dobila tu čast da pevam za Josipa Broza Tita. Roditelji su mi bili i strogi i popustljivi, kako je koja situacija zahtevala i kako je trebalo. Uvek sam mogla da računam na prijateljski i topao savet, ali i prekor i pouku.”

Koliko su se vaši roditelji trudili da uvek dobijete ono što poželite?

“Uvek su me podržavali u svim mojim poduhvatima i željama, što je veoma važno! Mlad čovek treba da ima stabilan, racionalan i blag oslonac. Moj otac je bio vojno lice, pa smo često morali da se prilagođavamo njegovim poslovnim zadacima i prekomandama, ali ničije želje, pa ni moje, nisu ispuštene iz vida. Naravno, uslov je bio da budem odličan đak.”

Da li su vas roditelji kažnjavali kada pogrešite ili kad ih ne slušate?

“Znalo se da ću, ukoliko ne ispunim obaveze, a to je škola, biti uskraćena za izlazak napolje, igru sa drugarima, a bogami, i za odlazak na nastupe. U našoj kući je sve uvek bilo po zasluzi.”

Kome ste prvo saopštili za prvu ljubav?

“Znam da je ovo pomalo neuobičajeno, ali sam prvi savet tog tipa zatražila i dobila od oca. Spomenula sam već da je moj otac bio vojno lice, što se odražavalo i na njegovu ličnost. Savet koji sam od njega tada dobila bio je u isto vreme i strog, i mudar, i pun opomena, ali sa dozom prijateljske i vršnjačke topline i razumevanja.”

Da li se kajete zbog nekog svog postupka prema ocu, a da toga tada niste bili svesni?

“Često govorim javno o tome da se nikad ne kajem. Nemam naviku da gledam na prošlost kroz bilo kakvo ružno osećanje. Svi mi gradimo svoje živote i donosimo odluke najbolje što umemo u tom trenutku. Grditi sebe ili druge zbog stvari koje su za nama je uzaludan posao.”

Kako biste opisali vaš odnos sa ocem?

“Odnos ćerke i oca je veličanstven i delikatan u isto vreme. Moj odnos sa ocem je bio izuzetno poseban, a ponajviše privatan, i volela bih da tako i ostane.”

Koliko vam je gubitak oca promenio život?

“Naravno da mi je to promenilo život, zapravo, okrenulo ga i protreslo do korena. To su zaista toliko delikatna, kompleksna i jaka osećanja da je teško objasniti ih, kategorizovati, pobrojati i opisati. Moj otac je otišao u 86. godini. Živeo je snažno i punim plućima, ispunjen u svakom pogledu. Bio je divan pradeda, deda, otac, sin, suprug i prijatelj. A ono najvrednije što nam je ostavio su predivne uspomene kroz koje i sada živi sa nama.”

Nažalost, izgubili ste i supruga i to je za vas bilo jako bolno. Da li je to možda jedan od najgorih perioda u vašem životu?

“Nažalost, jeste. Kao što rekoh u prethodnim odgovorima, kada izgubite nekog voljenog, ostaje praznina u vama koju niko ne može da popuni, ali nastavljate da živite sa uspomenama koje su vam ostavili. Ja sam borac po prirodi i držim se one dobre stare što vas ne slomi, to vas ojača. Nemate neki preterano veliki izbor. Ili se predajete ili nastavljate dalje. Ipak sam za ovu drugu opciju.”

Kada ste shvatili da na estradi nije baš sve kao što izgleda?

“Estrada je posao kao i svaki drugi, ali verujem da mnogo ljudi uopšte ne zna i ne doživljava to tako. Ne kaže se za džabe da se čovek uči dok je živ, tako i ja, i dan-danas, posle ovoliko godina karijere. Saki dan učim nešto novo od svojih kolega u okruženju – kako treba, a bogami, i kako ne treba. Scena koju danas imamo i koja se munjevitom brzinom razvija i množi potpuno je različita, da ne kažem suprotna od one scene kakvu smo imali kada sam pravila svoje prve pevačke korake i nizala prve uspehe.”

Na turnejama koje su nekad trajale po nekoliko nedelja bilo je svega i svačega? Tu su se rađale nove ljubavi, ali bilo je i prevara, švaleracije?

“Naravno da je tu bilo svega toga, bili smo mladi, što ne znači da smo sad stari, samo smo malo manje mladi! (smeh) Razne stvari su se događale, ali mi smo generacija koja je funkcionisala kao familija. Što se mene lično tiče, znate da nikad nisam bila kraljica skandala, što je i jedna od stvari kojima se vrlo ponosim. Ono što želim, to i uradim, ono što mislim, to i kažem, ali u četiri oka. Nisam od onih koja smatra da javnost treba da zna šta mislim o nekom drugom. Svaku nesuglasicu ili problem rešavam lično, razgovorom u četiri oka.”

Kako ste vi odbijali udvarače kojih je sigurno bilo na pretek? Da li ste i vi dobijali nepristojne ponude?

“Bilo je raznoraznih ponuda za koje i danas verujem da su potekle iz najbolje namere, čak i kad su izrečene i urađene na način koji ne pristaje jednoj dami. Svaka žena bi lagala kad bi rekla da joj udvaranje ne prija, a svako drugačije reagovanje preko toga nikad sebi nisam dozvolila, niti ću.”

Vi ste osoba koja sa svakim nađe zajednički jezik, nikad nikoga ne napadate prvi. Zbog čega ste onda trn u oku mnogim koleginicama?

“Teško je odgovarati u tuđe ime, a da to bude verodostojno i istinito, pa zato to ne bih radila. Svačije ponašanje je projekcija i odraz nečijeg vaspitanja, stavova, poslovne ostvarenosti, unutrašnjeg mira ili nemira. Žao mi je ako zaista ima ljudi kojima sam trn u oku, ali odgovor na to pitanje svakako morate potražiti od njih.”

Lepa Brena vas izuzetno poštuje. Da li ste joj pomagali kada je počinjala, traži li vam neki savet? Ipak ste vi mnogo iskusniji od nje?

“Lepa Brena je osoba koja je u našoj kući uvek bila omiljena. Lično je znam od njenih početaka. Grupa Slatki greh je odlično funkcionisala, a Brena je uvek znala šta hoće i kako to da ostvari! Ako joj je pak zatrebao savet, oko sebe je imala sposobne i odlučne ljude, na koje je mogla da se osloni. Naše prijateljstvo možda nije toliko transparentno i prisno poput mladalačkih prijateljstava dve drugarice iz srednje škole, ali je svakako snažno i trajno. U situacijama kada mi je to bilo potrebno, Brena mi je bila rame za plakanje, pružila mi je bezuslovnu podršku, imala sluha za mene i probleme koji su se zadesili u mom životu. Na tome sam joj večno zahvalna.”

Da li sa decom sve pričate ili ipak nešto krijete od njih?

“Moja deca su već velika i imaju svoje porodice i živote i komunikacija nije više samo između mene i njih, već i između njihovih porodica, mojih unučića. Tu više nema mesta da bilo ko misli samo na sebe, hvala Bogu da je tako. Naravno da nešto zadržim za sebe, jer, koliko god moja deca bila odrasla, ja sam uvek njihova majka i uvek ću se truditi da ih zaštitim.”

Koliko vas unučići uveseljavaju, da li im ispunjavate svaku želju?

“Imam četvoro unučadi, hvala Bogu, nikad me ne iscrpljuju, baš naprotiv, daju mi pozitivnu energiju i vedar duh. Priznajem da ne spadam među one bake koje sve želje ispunjavaju unucima, jer želim da izrastu u prave, dobre i časne ljude. Umesto da ih razmazim, trudim se da ono malo vremena koje provodim sa njima, provedem kvalitetno.”

Muzika je vaš život, ali se opuštate i uz dobru knjigu. Da li ste ikada pomislili da napišete knjigu o svom životu?

“Tačno je da je muzika moj život i isto tako je tačno da puno čitam. U pisanje knjige se ipak ne bih upustila, jer smatram da je pevanje ono što najbolje umem, a pisanje bih ostavila onima koji to bolje rade.”

I za kraj nam recite postoje li tajne u vašem životu za koje samo vi znate?

“Naravno, i ostaće tako.”