Slučajni susret ili? Kaća Živković sa bivšim u provodu!

Pevačica Katarina Živković, koja je sa manekenom Banetom Jakovićem bila u vezi punih pet godina, tokom vikenda se srela sa bivšim, i to u provodu.

Tek što je nedavno stao na ludi kamen sa Mirjanom Dimović, koja će mu uskoro roditi dete, sudbina je očigledno htela da ga stavi pred novi izazov.

Njih dvoje su se sreli na nastupu Milice Pavlović u jednom prestoničkom klubu, a njihov susret je protekao u vrlo prijatnom ćaskanju. Iako je ovo bio njihov prvi razgovor posle dugo godina, njihovi osmesi su govorili da im je drago što su se videli.

“Bane je sasvim slučajno došao u taj klub, bez trudne supruge, naravno, jer joj zatvoren prostor i gužva u takvom stanju ne prijaju. Katarina je iste večeri sa drugaricama želela da bude na nastupu koleginice Milice Pavlović, što je dovelo do susreta. Kada je Katarina ugledala Baneta, prišla mu je da ga pozdravi, što je njega oduševilo. Pružila mu je ruku i čestitala mu na venčanju. Ćaskali su desetak minuta i za to vreme se smeškali jedno drugome, nakon čega su se povukli svako u svoj separe. U jednom trenutku Bane je došao do Kaćinog stola pa su nazdravili, a on je iz kluba otišao pre nje”, prepričava za Alo izvor koji se zatekao na licu mesta.

Kako bismo proverili o čemu je pričala sa Banetom, jer nam glasna muzika nije dopustila da saznamo detalje razgovora, pozvali smo Kaću. Iznenađena što smo ih uhvatili na delu, odmah je počela da se brani, iako nismo ni rekli da je uradila nešto loše.

“Nisam od onih koji žele po svaku cenu da pričaju šta se dešava u njihovom životu. Tačno je da smo se Bane i ja sreli u klubu. Ništa specijalno nismo pričali, čestitala sam mu na venčanju, što je sasvim normalno, kulturno i korektno. Poželela sam mu sve najbolje. Ne očekujete valjda da bežim ili da se krijem po klubu”, kaže pevačica za Alo.