Slobodan i golišav: Veljko objavio niz fotografija bez odeće, devojke odlepile za njim! (foto)

Veljko Ražnatović nema problema sa tim da se pojavjuje bez odeće na društvenim mrežama.

A post shared by Veljko Raznatovic (@vraz96) on Mar 21, 2017 at 2:12pm PDT

S obzirom na to da redovno vežba, on često voli da se pohvali svojim mišićima, a kako će to najbolji uraditi? Pa tako što će se skinuti i fotografisati, na radost mnogih mladih dama.

A post shared by Veljko Raznatovic (@vraz96) on Mar 22, 2017 at 4:29am PDT

On se do sada fotografisao bez majice, čime je tinejdžerke dovodio do ludila, ali sada je otišao korak dalje.

A post shared by Veljko Raznatovic (@vraz96) on Mar 22, 2017 at 1:16pm PDT

Naime, sin Cece Ražnatović napravio pravu poslasticu za ženski pol.

A post shared by Veljko Raznatovic (@vraz96) on Mar 23, 2017 at 6:14am PDT

Ražnatoviću je ruka zalutala na međunožje, što nije promaklo devojkama.

A post shared by Veljko Raznatovic (@vraz96) on Mar 22, 2017 at 12:10pm PDT

S obzirom na to da je Veljko nedavno raskinuo sa Anom Cakić, ponovo je slobodan, a koja devojka će mu biti sledeća ljubav, ostaje da vidimo.