Sledeća destinacija – Maldivi: Jelena Golubović i seksi fotke sa plaže! (foto/video)

Jelena Golubović rešila je da odmori glavu nakon brojnih pisanja medija da li se na crvenom tepihu u Beogradu pojavila pozvana ili ne, pa je spakovala kofere i otputovala na Maldive.

I ovo putovanje, iskeširao je njen verenik sa Kipra i to kao poklon za 8. mart.



“Jelena i njen verenik trenutno pregovaraju gde će živeti nakon venčanja, i sva je prilika da će to biti Beograd. Iako on na Kipru ima porodični posao, Jelena smatra da on njime može da upravlja iz Beograda, gde bi trebalo da se stacioniraju nakon svadbe. On ju je iznenadio putovanjem na Maldive, a plan je da tamo naprave bebu. Njih dvoje su se dogovorili da rade na potomstvu, a nakon toga će odlučiti u kojoj će zemlji njihovi naslednici odrastati”, kaže izvor blizak paru za “Alo”.

A kako drugačije da dočara svoje uživanje nego putem Instagrama.

Jelena je obukla pink kupaći kostim i pozirala na vrelom pesku, pokraj ogromnog plavetnila mora.

Zgodna ili ne, ostavljamo vas da sami procenite, i uživate… Neko u Jeleni, a neko, ipak, u morskim lepotama…

