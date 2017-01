Slađa Alegro presrećna: Konačno slavim jedan Božić sa suprugom!

Pevačica Slađa Alegro, na njeno veliko zadovoljstvo, provešće božićne praznike u krugu svoje porodice. Kako je navela, veoma je srećna zbog toga.

“Zoranu i meni je ovo prvi Božić u braku tako da se ja veoma radujem. Ranijih godina smo bili razdvojeni zbog mog posla jer sam ja uvek bila negde na putu baš za vreme praznika. Kako sam u zadnje vreme malo promenila stavove i poglede na svoj život. Ove godine i Badnje veče i Božić dočekujem u svom domu sa svojom porodicom”, rekla je Slađa.

Pevačica je otkrila ko će biti zadužen za Božićnu trpezu.

“Zajedničkim snagama ćemo spremati trpezu, jer Zoran je mastor za spremanje ribljih specijaliteta dok ću se ja pozabaviti ostalim đakonijama”, navela je ona i dodala:

“Porodica je za mene stub svega i trudim se da kad god mogu budemo skupa jer je to za mene najvažnije. Zbog posla to sve malo trpi al ja se trudim da to nadoknadimo kad god je izvodljivo.Po prirodi sam nostalgična i svi praznici me vraćaju u detinjstvo koje je i te kako imalo svoje čari”.

Na pitanje hoće li imati položanika, Slađa je rekla sledeće:

“Ove godine ce položajnik sigurno biti jedan od moja dva sestrića i to, verujte mi, ne mogu da isčekam”, navodi ona.

Za kraj, Slađa je otkrila da li joj se ikada posrećilo da izvuče paricu iz česnice.

“Dok sam živela u domu sa svojim roditeljima, sestrom, bakom i dekom uvek je trenutak izvlacenja novčića bio vrlo interesantan. I dan danas pamtim da sam retko kad izvukla novčić to je uglavmom bila moja mlađja sestra. Išlo joj je to od ruke, svakako mislim da to nema neke veze jer pun novčanik nije garancija za sreću”, zaklučila je ona za telegraf.rs.