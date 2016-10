Sindi otvorila dušu: Zapostavila sam karijeru da bih povratila ćerku

Ivana Stamenković Sindi je dobila sudski spor sa bivšim mužem Nikolom Pavlovićem sa kojim ima ćerku Petru. Naime, posle 4 godine, sud je odlučio da Nikola dobije uslovnu kaznu od godinu i po dana zatvora, a kazna se neće izvršiti ako u roku od pet godina ne napravi novo krivično delo.

Ivana je povodom ovog slučaja otvoril dušu u emisiji Ekskluziv.

“To je bio mukotrpan i težak proces. Teško je bilo prolaziti kroz to naredne 4 godine koliko je sve to trajalo ali eto, na kraju verujem da će se nešto promeniti kod nas u državi i da će nasilnici biti adekvatno kažnjavani. To mi je ono najbitnije i zbog toga govorim javno, kaže Sindi i dodaje:

“Zapostavila sam karijeru. Svu svoju snagu sam skupila da bih povratila ćerku. To iziskuje mnogo vremena i odricanja.”

Sada kada su stvari krenule nabolje za nju, pevačica planira da se posveti svojoj karijeri.