Silvija Nedeljković je nestala sa scene pre 10 godina, a danas izgleda ovako! (foto/video)

Svi koji prate muzičko takmičenje “Zvezda Granda” sigurno znaju ko je Silvija Nedeljković.

Silvija je u popularnom takmičenju učestvovala u trećoj sezoni, koja je emitovana 2007. godine, a tada je u velikom finalu zauzela sedmo mesto.

Posle “Zvezda Granda” Silvija je nastavila profesionalno da se bavi pevanjem.

Snimila je i duet sa kolegom Nemanjom Stevanovićem, a mnogi su za njih govorili i da su u vezi, što je par demantovao rečima da su samo dobri prijatelji.

A onda je Silvija nestala sa javne scene.

U međuvremenu se lepa pevačica udala za nekadašnjeg golmana Crvene zvezde Sašu Stamenkovića, navodi portal srbijadanas.com.

Danas ima 32 godine i uživa u braku sa svojim suprugom, koji je postao član Oketpeša iz Kazahstana.

Plan da se vrati na muzičku scenu ima već neko vreme, ali u drugačijem svetlu.

“Planiram da promenim pravac, to će biti sasvim drugačije od onoga što sam do sada pevala. Neki džez ili bluz, to je ono u čemu se pronalazim”, svojevremeno je za emisiju Glamur rekla Silvija.

Dok se to ne dogodi, pevačica radi na prikupljanju pesama, a planira da se ostvari i kao majka.