Divan Anthony Hopkins, moj najdraži glumac. Ako imate priliku, poslušajte valcer koji je skladao – 'And The Waltz Goes On'. #anthonyhopkins #volimstosevolimo #ljubavseljubavljuvraca #severina

A photo posted by Severina Kojic (@severina) on Feb 6, 2017 at 2:59am PST