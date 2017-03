Sestra Ksenije Pajčin želi da ide njenim stopama, a ovako se seća harizmatične pevačice (foto)

Ksenija Pajčin, koja je tragično izgubila život pre sedam godina, iza sebe ostavila je sestru po ocu Miju Pajčin, za koju mnogi kažu da veoma liči na pokojnu pevačicu.

Mia Pajčin, koja studira Fakultet političkih nauka, snimala je muzičke spotove, a volela bi i da se bavi modom.

Mija se pre tri godine pojavila u spotu za pesmu “Lako je” Ilije Mihailovića, učesnika šoua “X faktor”.

“Mnogo sam je volela i divila joj se. Želim da nastavim tamo gde je ona stala, samo u drugoj branši. Ona je odlično glumila u svojim spotovima, a ja želim da postanem poznata glumica. Pored toga, volela bih da se bavim i modom, to me veoma interesuje. Estrade se ne plašim. Ipak, ponekad me obuzme strah da ja tako ne završim… Međutim, dobro razmislim i sagledam sve da ne bi bilo nikakvih posledica. To kažem jer mi se trenutno stanje na estradi ne sviđa”, rekla je ranije Mia Pajčin.