Septembar je kod Šaulića mesec slavlja: Šaban proslavio punoletstvo unuka Luke! (foto)

U porodici Šabana Šaulića, kralja narodne muzike, septembar je mesec slavlja. Nedugo nakon što je pevač proslavio 65. rođendan, njegov unuk Luka Adžić juče je napunio 18. Ponosni deda nije krio oduševljenje što mu je najstariji unuk, kojeg njegova ćerka Sanela ima iz prvog braka, ušao u svet odraslih, a kako je STAR pisao, Šaban se za ovu proslavu dao 20.000 evra.

Kako je Lukin najbolji drug rođen dan pre njega, momci već dva dana ne prestaju da slave, a u tome im se pridružio i Šaban. Na slavlju, kojem su prisustvovali Šaulići, bili su Lukina mama Sanela i njegov očuh Bata Mirković, dok su za istim stolom sedeli Šaban i njegova supruga Goca.

“Gala slavlje je bilo u jednoj prestoničkoj vili, gde su Luka i njegov drug zajedno slavili punoletstvo. Najveseliji je bio slavljenikov ujak Mihajlo, koji je čitavu noć đuskao, a onda je Šaban u ponoć ustao i zapevao u čast unuka. Šaulić je otpevao pesmu “Sine”, koja je mnoge raznežila. Atmosfera je bila i više nego sjajna, a svi gosti odlično raspoloženi”, kaže za Alo izvor koji se zatekao među zvanicama.

Sudeći po fotografijma koje su gosti kačili po društvenim mrežama, sa proslave je izostala jedino Šabanova mlađa ćerka, Ilda, koja broji sitno do porođaja. Kako se mladi Luka juče pohvalio da je za rođendan dobio vozačku dozvolu i auto, koji je sa ujakom Mihajlom isprobao, pozvali smo dedu da vidimo da li se on otvorio za ovaj poklon, ali je on tokom čitavog dana bio nedostupan. Ipak, Šabanova ćerka Sanela, a slavljenikova majka, zahvalila nam se na čestitkama.

“Tačno je da smo slavili i Lukin rođendan, iako do ponoći nije bio zvanično njegov. Slavili smo porodično, slavićemo i danas čitav dan”, rekla je Sanela juče, upravo na dan kada je pre 18 godina postala majka i dodala.

“Ne želimo da pričamo o poklonima, on će imati sve što želi. Deda je, naravno, bio najveseliji na slavlju. Svi smo mi porodično veseli, naročito kada slavimo lepe stvari, a njih je ovog meseca mnogo”, kaže najstarija Šabanova ćerka.