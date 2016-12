Seka u čudu: Žalosno je što ljudi ne znaju zašto sina zovem Serafim! (foto)

Seka Aleksić nedavno je na svojim društvenim mrećama objavila fotografiju svog sina uz opis koji je mnoge iznenadio.

Naime, ona je umesto Jakov napisala Serafim što je mnoge navelo da pomisle da je to kršteno ime njenog sina.

“Žalosno je što ljudi ne znaju ko je Serafim. To je ime jednog od anđela. Ja njemu između ostalog tepam i ”anđele moj”, ali ga zovem i po imenu jednog od anđela. To mi je pitomo i lepo ime. Neko je pomislio da je to njegovo kršteno ime, ali to nije tačno”, objasnila je Seka za Esspreso.