Od meseca aprila me ocekuje promocija novog albuma! Za sada sam jako zadovoljna kako zvuce pesme koje sam skoro zavrsila u studiju! Nesto malo drugacije od onoga kakvu ste navikli da cujete Seku! Iskreno se nadam da smo pogodili vas ukus…❤

A post shared by SEKA ALEKSIĆ (@seka_aleksic) on Feb 24, 2017 at 1:22am PST