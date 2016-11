Seka Aleksić tajno krstila Jakova, a evo kada će biti slavlje!

Seka Aleksić pre oko dva meseca na svet je donela zdravog dečaka kojem je dala ima po apostolu – Jakov. Budući da je Seka veoma pobožna, ona je želela da njen sin odmah bude kršten u crkvi, te su ona i njen suprug Veljko Piljkić organizovali intimnu ceremoniju daleko od očiju javnosti.

Aleksićeva je otkrila zbog čega se odlučila na taj korak, kao i kada će biti organizovano slavlje povodom krštenja.

Tatina radost…💙👶👨 Фотографија корисника Seka Aleksić (@seka_aleksic) дана 20. Нов 2016. у 8:21 PST

“Mi smo Jakova krstili po rođenju, samo nekoliko dana po izlasku iz porodilišta. Znamo da je to retkost kod nas, ali sam ja vernik i želela sam da to odmah uradimo. Mi smo želeli da to bude jedan intiman čin skriven od medija i javnosti i uspeli smo u tome“, rekla je Seka za pink.rs i dodala:

“Planirali smo da slavlje povodom krštenja bude onda kada budemo proslavljali i prvi rođendan našeg Jakova. Dakle, to bi bilo krajem septembra naredne godine“, rekla je Aleksićeva.