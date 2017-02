Sećate li se ko je bila devojka Saše Popovića pre nego što je oženio Suzanu Jovanović? Evo odgovora… (foto)

Saša Popović uživa u blagodetima bračnog života sa Suzanom Jovanović, koju je oženio pre dve decenije. Međutim, pre nego što je stao na ludi kamen, bio je u vezi sa drugom pevačicom.

Na društvenim mrežama pojavila se fotografija iz perioda kada se Saša zabavljao sa Zlatom Petrović. Kako je pevačica kasnije ispričala, njihova veza bila je ozbiljna, slikali su zajedno za novine, a posle raskida ostajali su u prijateljskim odnosima iako umalo da se venčaju .

“Vreme je tako prolazilo, a on me gleda i ne pušta… On mi tako kaže: Sve u životu imaš, samo ti fali da se prezivaš Popović”, ispričala je Zlata u jednom intervjuu.

U to vreme Zlata se družila sa Sašinom suprugom Suzanom, a upravo je drugarici i preporučila sadašnjeg vlasnika Grand produkcije.

“Zlata mi je pomogla da se udam za njega. Na njenoj svadbi sam ja bila ta koja je uhvatila bidermajer. Odmah posle toga udala sam se za Sašu” rekla je Suzana.