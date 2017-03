SCANDAL! intervju: Miloš Bojanić o Zorici Brunclik, Maji Nikolić, “Pinkovim zvezdama”, “Zvezdama Granda”, “Parovima”…

Odavno se Miloš Bojanić nije iznervirao kao nedavno, kada se ljut kao ris uključio u rijaliti “Parovi” i osuo paljbu po Lani Toković. Kako priznaje, poludeo je kad je čuo kako ga proziva i priča gluposti.

“Čim je ušla, žena je počela da lupeta i da me proziva. Kao Bojanić misli, ako svašta ima, da može da određuje šta će ko da radi. Ma svašta je pričala i izazvala me da joj svašta kažem. Da me nije dirala, ne bih je se ni setio. Ko je, brate, ona? Niko i ništa! Toliko sam se iznervirao da sam uzbuđen vrištao u programu. Čim sam je video, vratile su mi se slike sa Dvora… Daleko bilo, ne ponovilo se”.

Što ne uđeš u Parove?

“A, hvala lepo!”

Ili bi možda radije na sledeću Farmu?

“Ma kakva Farma, nema je ni na vidiku. Bila, ne bila, ja sam sa rijalitijima završio za sva vremena. Nisam ni lud, ni glup, ni materijalno ugrožen, pa da moram u rijalitiju da radim za hleb. Ni u jedan rijaliti više ne bih ušao, ne znam koliko da mi plate. Pokazao sam ko sam i šta sam. Nije to više za mene. Sve što bih uradio, bila bi samo repriza onoga što su svi već videli. A nijedna repriza nije isto što i premijera”.

Pratiš li Pinkove i Grandove zvezde?

“Poslednjih mesec i po dana, ne pratim ni jedne, ni druge. Ipak, znam suštinu svega što se dešava u oba takmičenja. Meni je najinteresantnije bilo kad je u Pinkove zvezde ušla Maja Nikolić. To sam morao da vidim! Uživao sam gledajući kako Maja riba Zoricu Brunclik, a ona se preznojava i hoće da pukne od muke jer sa Majom ne može da izađe na kraj. Oba takmičenja liče na rijaliti. Najinteresatnije su svađe članova žirija, pa to svi forsiraju. U Grandu je glavna fora Karleuša, a na Pinku Zorica”.

Koji žiri ti je bolji?

“Bolji je Grandov žiri. Oni su zanimljiviji”.

Šta fali Pinkovom?

“Šta fali? Falim im samo ja u žiriju. Da sednem onako, sa leve strane. Da Zorica Brunclik bude u sredini, između Maje Nikolić i mene”.

Šta bi se desilo?

“Ništa! U stvari, haos bi bio. Zorica bi garantovano napustila snimanje. Jedan od njenih uslova da bude u tom žiriju je bio da ja slučajno ne budem tamo. Ja sam jedina zver na svetu koje se boji Zorica Brunclik. Mnogo znam, a nije me strah da kažem. To bi stvarno cirkus bio i tada bi gledanost Pinkovih zvezda skočila do nebesa. Kao od šale bi pretekli Zvezde Granda. A sada samo kaskaju za njima”.

Čudo te nisu pozvali?

“Rekao sam da je čudo kako se nisu setili da me pozovu. Ali odgovorili su mi – Ko kaže da to nećemo uraditi? Tako da je sve moguće”.

Šta bi prvo rekao Brunclikovoj?

“E, to ne mogu da ti kažem. U svakom slučaju, ne bih bio nekulturan i bezobrazan, već pristojan i fin. Imam ja njoj mnogo toga da kažem. Biće prilike”.

Uživaš dok je Maja nervira oslovljavajući je sa nesuđena ministarka?

“Nego šta nego da uživam! Sigurno bih je prozvao za njena dva fakulteta, koja ističe da je završila – za životni i niški. Što li je fakultet upisivala u Nišu? Zar nije mogla u Beogradu da studira, kad već tu živi? Eto, recimo, to me mnogo zanima i jedva čekam njen odgovor”.

Ti si bio svedok kada su se Zorica i Kemiš smuvali?

“Pa, moglo bi se reći. Na jednom gostovanju u Švajcarskoj, bili smo Zorica, Kemiš, pokojni Doca Ivanković i ja. Uveče smo došli u hotel. Kad smo bili ispred soba, ona je Kemiša uhvatila za ruku i pitala ga – Nećeš valjda da dozvoliš da noćas spavam sama? A on kao kučence uzme harmoniku, pa za njom. Sve dalje se zna. Bila je preduzimljiva i odmah mu je pokazala gde mu je mesto i ko je glavni! Ma neću više o njoj, dosta je”.

Era Ojdanić kaže da bi svašta mogao da ispriča za 50.000 evra…

“Joj, Era i njegovi fazoni! Njemu bi bilo bolje da skrati jezik i da pazi šta priča. Da ne pravi gluposti i da se čuva, da se ne hvali kako ga jure klinke i slične gluposti zbog kojih bi mogao da ima mnogo problema. Sa svojih 70 godina, sa svime što ima, sa unucima koji su za ženidbu, stvarno treba da skrati jezik i da se ponaša kao sedamdesetogodišnjak! Onako kako mu priliči, kako priliči čoveku domaćinu njegovih godina i njegovog imovnog stanja”.

Jesi li nešto ljut na njega?

“Ma kakvi, daleko od toga. Sve ovo što kažem tebi, rekao sam i njemu u lice. Njemu svaka čast ovako, po svim drugim pitanjima. On je od harmonikaša postao vlasnik hotela u kojem je svirao i pevao! To je za svako poštovanje, ali mora da pazi kako se ponaša”.

Neke tvoje koleginice i kolege kažu da se povlače, odnosno da su okačili mikrofon o klin!

“To je posebna priča. Neki kažu da se povlače, a u stvari, niko ih nigde i ne zove. Teško im je da priznaju, pa to preformulišu kao da oni svojevoljno više neće nigde da nastupaju. Neki su se silno izbrukali, pa je ljude sramota i da im uđu u dvorište, a kamoli da im pevaju na veseljima. Dolazi, brate, smena generacija, smena trendova. To je prirodno, normalno. Ne napuštamo mi karijeru, ona napušta nas!”

Nije valjda da karijera i tebe napušta?

“Ne, ne… Postoje pevači u usponu, koji traju i pevači koji padaju. Neko padne posle prvog hita, neko počinje da pada posle višedecenijskoj trajanja. I ja sam u padu, što je normalno”.

Šta ti kažeš o tome što pevači otimaju bakšiš muzičarima? Šabana stalno prozivaju za to…

“Bakšiš je uvek bio nešto što se bratski delilo. To je uvek bila solidarnost između pevača i muzičara. Nije dolazilo u obzir da bakšiš uzme pevač koji otpeva svoj blok za honorar. Ali, bilo nekad. Kako je manje para, tako nestade solidarnosti! Znam da je Marinko Rokvić uzimao bakšiš. Za Šabana ne znam. Nikad tu situaciju nisam video svojim očima”.

Šta se desilo sa velikim preijateljstvom koje si godinama gajio sa Brenom, Bobom, Sašom Popovićem? Nekada su svi letovali u tvojoj kući u Baošićima?

“Nema tu nekog posebog razloga. Jednostavno, okolnosti su se promenile. U vreme kada je naša muzika bila popularna u Crnoj Gori, svi smo se tamo razbijali od posla. Kolege su dolazile u moju kuću, tu uživale i odatle odlazile na tezge. Narodna muzika je živela u Crnoj Gori i pevači su se kućama vraćali sa džepovima punim para”.

