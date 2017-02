SCANDAL! intervju! Marija Šerifović: Karleuša i ja se udružimo pa namerno satiremo Viki! Plus o Eleni, Kebi, Popoviću, sektama…

Marija Šerifović u intervjuu za SCANDAL! kaže da joj Zvezde Granda prijaju, ali i da se nekad oseća kao da je stalno zaposlena! Otkriva sve o svojim vezama, ali svađama u žiriju gde se trudi da sudi pošteno!

“Pa ozbiljan je to posao, ali nije loše, prija mi uglavnom.”

Pa da li ti je teško da ideš na taj posao?

“Ponekad mi je preteško, to snimanje je ozbiljna radna smena! Ja u stvari radim po smenama, još samo da mi uplate staž, pa da računam i na penziju!”

Saša Popović je rekao da ti je samo to falilo da zaokružiš karijeru i da te narod upozna?

“Ja se nadam da me je upoznao u lepom svetlu.”

Da li se plašiš dok psuješ u emisiji da će ti narod zameriti?

“Nadam se da će shvatiti da sam samo čovek i da zbog toga što ozbiljno shvatam svoj posao, imam pravo da se ljutim. Prosto te psovke izlete iz mene i koliko god da se trudim, opet se otmu!”

Koliko ima mržnje među članovima žirija?

“Nisam primetila da je uopšte ima. Nema razloga za to, samo se ponekad hejtujemo, inače smo vesela družina!”

Ko te onda onako iznervira, pa mu sve i svašta kažeš?

“U određenim trenucima, svako od njih.”

Čini se da ti i Karleuša vodite boj protiv Viki?

“Ma ne! Viki je OK. Prosto se dogodilo da koliko god da smo različite, a jesmo skoro skroz, Karleuša i ja imamo neki sličan stil zezanja. I onda ispada da se nas dve udružimo, pa satiremo namerno, ali nije tako. Više izgledamo kao veštice nego što jesmo.”

Zašto vas ona toliko nervira?

“Ma ne nervira me generalno. Ume da mi povuče živac kao i svako od njih.”

Da li se promenila i okuražila od kako je u Zvezdama Granda?

“Nisam ja osoba koja ume da ti da odgovor. Ne pratim ja to.”

Vidimo da često ume da ti odgovori, drska je, pokušava da te spusti?

“Stvarno? Nisam to primetila.”

Čini se i da je Popović na vašoj strani i da nije blagonaklon prema Viki?

“Popović je naš drugar i kapiram da je blagonaklon prema svima nama, ali i oštar kad je to potrebno.”

Njena majka je rekla da ćete oterati Viki u bolnicu i da će vas stići njene suze, šta kažeš na to? Da li Viki zaista pati zbog vas?

“Ma daj, nema takve drame.”

Keba je takođe pokušao da te edukuje, odakle njemu ta ideja?

“A kako ja da znam kako Keba dolazi na određene ideje?”

Rekao je da ne budeš tako brutalna prema kandidatima i da ne praviš grimase, da li je hteo poene preko tebe kod naroda?

“Ma Keba je car. Evo mu poen i od mene.”

Kakvo je tvoje mišljenje o Kebi posle svega?

“Sjajno mi je mišljenje.”

Da se nije malo uzdigao zbog snajke Severine?

“Jesi li ozbiljan sa ovim pitanjem?”

Šta dalje očekuješ od učešća u Zvezdama Granda?

“Očekujem da kandidati daju 300 odsto sebe, da uživam i da mi bude teško da odlučim.”

Bekuta se, čini mi se, drži po strani, uvek daje pozitivnije komentare?

“Ne znam, nisam pametna.”

Zbog tebe su i plakali neki kandidati. Koliko te to posle boli?

“Stvarno ne želim da nosim to breme, ne priznajem ga. Moj posao je da pronađem što bolje kandidate i ja ću to raditi ni po babu, ni po stričevima. I mene su nekad kritikovali, pa nisam to doživljavala lično. Ako hoćeš da uspeš, važnije je da čuješ kritiku nego pohvalu.”

Da li si ti plakala nekad zbog sličnih komentara?

“Mene je u mnogim stvarima vodio inat. Da sam na mestu onih kandidata, pripremila bih mnogo bolju strategiju. Okej, i ja imam tremu i dan-danas, kapiram da ona može da upropasti neke stvari, ali stvarno bi morali da pripreme i način razgovora i da se trude da izaberu najbolju pesmu za sebe. Ponekad mi se čini da oni idu na sreću, pa šta god da se desi, a onda je neko drugi kriv.”

Je l’ ti kaže nekad Popović Daj, Marija, budi blaža?

“Neeee.”

Sve češće se priča o sektama ne estradi, da li su i tebe vrbovali?

“Ne, ja sam u sopstvenoj sekti, pa valjda vide da sam rezervisana.”

Šta misliš šta postižu oni koji se njima priklone?

“O sektama ama baš ništa ne znam.”

Nedavno je bila afera medijska između tebe i Elene, šta se tu zaista desilo?

“Hleba i igara dajte narodu i eto veselja.”

Kakvo je tvoje emotivno stanje sada?

“Na Maldivima sam, vreme toplo, nebo plavo.”

Koliko ti treba da se zaljubiš? Da li patiš kad dođe do raskida?

“Ako sam već rešila da prekinem, ne patim. A zaljubim se ili odmah ili nikako.”

Koliko si se puta zaljubila na prvi pogled?

“Svaki put kada sam se zaljubljivala bilo je na prvi pogled. Meni uvek treba ono nešto što se oseti, a ako toga nema, ja prosto ne mogu da kliknem.”

Bosancu si rekla da počinje da te nervira jer toliko liči na tvog oca Rajka, po čemu su slični?

“Verovatno mi je povukao živac na isti način.”

Je l’ ima nešto što sebi ne možeš da oprostiš, a uradila si u životu ili nisi?

“Nema kajanja, iako bih, da mi je ova pamet, neke stvari drugačije.”