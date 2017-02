SCANDAL! intervju: Lepa Lukić o prostituciji na estradi, kolegama, Ljubi i njenim ćerkama, Vesni Rivas…

Ekskluzivno, u intervju za SCANDAL! Lepa Lukić otvoreno i iskreno priča o rijaliti programu Parovi, ukućanima, ali i kako se oseća nakon pljačke i zdravstvenih problema koji su usledili zbog stresa koji je pretrpela!

Kako se sada osećate posle svega što vas je snašlo?

“Bolje sam, malo me još muči herpes. To mi je sve od stresa zbog one pljačke. Izašao mi je herpes na desnoj strani leđa, ma užas!”

Jeste li na kraju saznali ko vas je opljačkao?

“Nisu ih našli. Ma nisu našli ni ubicu Jelene Marjanović, a baš će da nađu moje pljačkaše.”

Da li ste i dalje u strahu od tih lopova?

“Ma jok i nisam! Petnaest godina sam tu i nikad niko nije ni pokušao da me pokrade, celo leto otvorena vrata, ja odem u grad… Nikad se nisam plašila. Nego su sad namirisali keš jer sam tada organizovala veliki koncert.”

Gledate li Parove?

“Kad sam kod kuće, nekad pogledam, ali ništa posebno.”

Šta mislite o ukućanima?

“Joj! Ne znam ni sama! Ne bih mnogo da komentarišem, to obični ljudi treba da komentarišu. Jeste da sam i ja bila u Parovima, ali mi je nezgodno da pričam o tome. (smeh)”

Ima li razlike u odnosu na sezonu kad ste se vi takmičili?

“Razlikuje se baš, ovo je sad sačuvaj Bože koliko se svađaju! To bre niko ni sa kim ne može! Sačuvaj Bože!”

Je l’ su zvali i vas da uđete u vilu?

“Sačuvaj Bože, nikad ja tamo više ne bih ušla! Svi skaču, gaču… Šta treba ja da radim tamo?! Da ih gledam kako se svađaju?! Ja sam u svaki rijaliti ušla čistog obraza i tako sam i izašla.”

Šta mislite o Vesni Rivas? Ona se sve vreme svađa sa svima?

“Pa i oni nju povređuju, ali žena ima žvaku i ume da se snađe, zna da priča, a i ne napada ih iz čista mira. Verovatno je ostali čačnu, pa ona gače na njih!”

Je l’ vam Vesna nekad gledala u karte? Idete li uopšte kod tih gatara i astrologa?

“Ne, taman posla. Sad prvi put čujem od vas da se ona bavi time. Šta da mi gleda kad ja sve znam i sve imam najlepše. Je l’ treba da mi kaže nešto crno, pa da se sekiram, taman posla! Ja u to ne verujem nikako. Vesna je počela da se bavi time nedavno, otkako je u rijalitiju. Ne volim da mi neko proriče sudbinu, plašim se toga!”

A šta mislite o ovoj aferi Ljubine ćerke Aleksandre i Čabarkape?

“Da sam na njenom mestu, ne bih dozvolila da se tako priča o mom privatnom životu! Nego, ona sama daje da se kopa po njenoj intimi, pa ona priča jeste tako, a oni nije tako. I šta bih ja tamo mogla da kažem za to dete?! Ništa!”

Šta mislite o poligrafu?

“Meni je to jako ružno, treba da me pita poligraf s kim sam spavala, a ne pamtim ni ja kad sam i s kim spavala! (smeh) Šta treba?! Poligrafu da pričam s kim sam spavala, pa da kažem ma nije tako, možda se ne sećam, a poligraf kaže laž! A ja onda da kažem nisam slagala, nego se nisam setila! Ma ajte, molim vas! (smeh)”

Aleksandra Subotić je glavna tema u Srbiji… Tu će svi morati na poligraf…

“To meni nije u redu. Nije ona namestila da joj se to desi! A čak i ako je tako, šta se koga tiče! Uništavaju život i ženi i detetu, ali vole da pričaju o tome. I jeste zanimljivo jer oni to iznose. Nije trebalo ni da priča javno o tome!”

Je l’ vi podržavate to?

“Ne podržavam, ali ako se već desilo, Ljuba najmanje voli što prolazi kroz sve to. Mada, i ona raspravlja o tome. Nije lepo niti u redu što se sve javno komentariše o tom Čabarkapi i njenom bivšem mužu! Može neko da im se osveti zbog toga. Samo mislim da nije trebalo da dozvoli da mala uđe u Parove.”

Možda je sve zbog marketinga?

“Pa ne znam šta da mislim, možda. To je njihova stvar. Mene negativan marketing nije interesovao nikad.”

Imate li favorita?

“Ja volim Kralja. Volela sam ga i pre nego što je ušao u Parove, još dok je vodio onu Ludu kuću, toliko mi je bio simpatičan, i kad je bio na Farmi. Ovde mi je malo drugačiji, dosta ćuti, ali mi se dopada njegovo ponašanje. Vrlo je pametan dečko. Sviđa mi se kako se ponaša.”

A Tijana Ajfon, Dalila? Samo se skidaju tamo po vili?

“Pa nema šta da mislim. Takve su u rijalitiju i potrebne. Ne bi to ni funkcionisalo da je drugačije. Mada, kad sam ja bila, nije bilo ni približno ovako.”

Šta vam najviše smeta?

“Pa to što pričaju javno ko je prostitutka, ko je sa kim. Ko koliko zarađuje. Ne zna se ko koga više napada, misle ko se više svađa da će opstati duže!”

Idete li u Kanadu na odmor?

“Da, ići ću malo da se odmorim, i na Kubu sa prijateljicom. Posle svega, baš mi je potreban odmor!”

A je l’ imate neku neostvarenu želju?

“Za jednu znaju svi, da postanem majka. Ali neku drugu ne, jer ja sam palila i žarila i sve sam imala što sam poželela, imam sve što hoću, ali baš sve. Od malih nogu sam maštala samo da imam puno lepe garderobe, i ispunilo mi se. Dosta sam para dala za garderobu. Nikad se nisam pojavila u istoj garderobi, a nikad se nisam pravila važna!”

Koji je ključ da se postigne sve što ste vi postigli?

“Ključ je da budeš jedinstven i da pevaš dobro. Da ne može niko da te iskopira. Ja sam jedinstvena po tome što moj glas ne može niko da iskopira. Moje pesme ne može niko da peva!”

Mnoge mlađe koleginice vas mnogo vole i poštuju.

“Da, mnogo me vole i cene. Gde god da se pojavim, kažu – Gde ste Lepa, vi ste Bog! Zaista me vole svi. Svima pomažem, a to narod prepoznaje, i što je najvažnije, pri zemlji sam, ne letim visoko!”

Kaća Grujić vam se, recimo, i te kako divi!

“Bile smo zajedno u emisiji kod Lee Kiš i ja se ponašam prema njima mladima baš lepo, kao da smo drugarice. I Kaća je jako lepo vaspitana devojka, prišla mi je, lepo se pozdravila sa mnom, divna jedna devojka. Sve pohvale za nju, a i divno peva. Treba da menja momke, jedan se otego, drugi se protego, neka uživa u životu!”

ZABRANJENO PREUZIMANJE

CELE ILI DELA VESTI I FOTOGRAFIJA!