SCANDAL! intervju! Katarina Grujić: Da su i drugi podmazali dupe kao ja, uspeli bi u ovom poslu!

U ekskluzivnom intervjuu za SCANDAL! Katarina Grujić otvoreno priča o svojim počecima i svemu onome što joj je u životu donelo dobro, ali i loše! Priprema svoj prvi album i to joj je trenutno prioritet!

“Mnogo sam srećna zbog toga i uzbuđena! Mnogo truda je uloženo i energije, ali i para. Moram da kažem da me hvata trema, pet novih pesama ću izbaciti, biće i spotova za sve pesme, potrudiću se!”

Dobila si prsten od svog dečka Nemanje, šta to treba da znači, Kaća?

“Ha, ha, ha, ha, ja sam rekla da nije verenički, a i da nije da nije baš!” (smeh)

Verenički je, dakle?

“Ma ne! (smeh) Ja sam jako aktivna na Instagramu, pa sam taj prsten okačila. Poklonio mi ga je 1. janura 2017. godine tačno u ponoć! Baš me je usrećio!”

Jesi li pomislila da je verenički?

“Nisam, pošto svaki muškarac to treba drugačije da uradi, a pogotovo što treba prvo porodica da se obavesti. Znala sam da nije prosidba, a i znajući Nemanju, on to ne bi uradio na tako bezvezan način! Bio bi to čin za pamćenje!”

Pa da li planirate veridbu ili svadbu?

“Ne mogu da kažem ni da planiramo, ni da ne planiramo, jednostavno, u životu nikad ne mislim na sutra. Kod mene ti je sve spontano”.

Kako se slažete vas dvoje?

“Jao, toliko nam je dobro da se prosto plašim da će se desiti nešto loše! Pu, pu, pu! (smeh) Nemanja i ja smo se baš pronašli. U početku nije razumeo moj posao, ali vremenom se navikao, a i morao je da se navikne”.

Ima li ljubomore?

“Pa iskreno, nema, nikad nešto nismo imali svađu po tom pitanju, svesna sam da Nemanja izgleda prelepo i da će ga svaka devojka juriti ili smarati, ali i on je svestan kako ja izgledam! Međutim, verujemo jedno drugom!”

Da li bi mu oprostila prevaru?

“Nikad u životu nikome i nikada ne bih oprostila, što je moje to je moje, ništa ne delim ni sa kim, ono što ne želim da se desi meni, ne želim ni drugima!”

Šta si najluđe uradila zbog ljubavi?

“Zbog ljubavi bih uradila sve na ovom svetu, i zbog Nemanje, naravno!”

Šta je to?

“Kada smo slavili njegov rođendan prve godine našeg zabavljanja okupila sam svo njegovo društvo, priredila sam mu žurku iznenađenja u Skadarliji! Sve je bilo okićeno balonima i svećama, latice ruža svuda…”

A šta je za tebe neko uradio za pamćenje?

“Nikad niko drugi nije uradio ništa za mene osim Nemanje! (smeh) Mene najviše sitnice obraduju, ne treba da bude skupocen poklon, ali svaka devojka sanja da dobije najvećeg medveda, a ja sam ga dobila”.

Gde si imala najluđi seks?

“Jao bre! (smeh) Nikad svoju intimu ne otkrivam, neću da ti kažem”.

A da li za svog dragog nošiš seksi veš?

“Ha, ha, ha, pa ja sama za sebe nosim seksi veš 24 sata, a kamoli za njega. Volim da nosim seksi veš, želim da budem lepa!”

Šuškalo se da si se viđala sa Ademom Ljaljićem?

“Nikad čula za to, dečka ne poznajem, samo ga znam iz novina i da je sportista. To je bilo pre jedno 2-3 godine kad me je Lola Smiljanić nešto isprozivao, pa sam ja njega prozivala, eto to”.

Kakva si bila kao mala, je l’ si bila nestašna?

“Jao, jesam! Bila sam pravi antihrist, samo sam išla po kući, igrala, pevala! Glavna sam bila na svim slavljima, žurkama… Niko nije mogao da veruje kad sam počela da pevam u Zvezdama Granda. Kao da li je moguće da je ovo Katarina, ona mala koju poznajemo, ali mnogi su znali da će od mene biti nešto!”

Je l’ si uvek sve imala kao mala?

“Uvek je bilo svega i za mene i moju sestru, nismo bile puno zahtevne, ali su nam roditelji sve priuštili što smo htele, i dan-danas kad nešto poželim, oni me preduhitre, pa mi kupe iako već pet godina samostalno zarađujem”.

Sa koliko si godina pokazala talenat za muziku?

“Odmah, odmalena, već sa 5-6 godina pevala sam non-stop i igrala, pevala sam u horu Sveti Sava, išla sam u mužičku školu, posle su došle Zvezde Granda. Tata me je naterao i podržavao, tako da sam se samo zbog njega i prijavila u Zvezde Granda”.

Kakav je bio prvi osećaj kada si se prijavila?

“Jaku tremu sam imala! Strašno, najteže mi je bilo kada se pojavim pred kamerama, kako ću se ponašati, da li ću lupiti neku glupost, da li ću da se sapletem, padnem…. Ali, kroz celo to takmičenje je bilo i dobrih i loših stvari, i kolegijalnosti, ali naravno i onih koji nisu želeli da mi pomažu”.

Ko na primer nije bio kolegijalan?

“Ne znam, te pevačice koje su se tada sa mnom takmičile, one su se do tada 5-6 puta prijavljivale i nisu prošle, ali verujem da je to zbog toga što su imale takav stav, i što i dan-danas imaju takav stav, i to ponašanje kada su bile loše, a opet, mnoge moje kolege i ja smo uspešni i sada. Pronaći će se oni!”

Ko te je najviše razočarao?

“Bilo je svega, dosta mrzovoljnih kolega koje nisu čak htele ni da se jave, Bože moj, mi smo na početku karijere i nemamo pravo glasa, a oni su bitniji”.

Ko je najviše bio uz tebe?

“Pored mog oca, tu je bio i Dejan Matić, Ivana Selakov, Đani, mnogo njih, čak me je Saša Matić slušao pred svaki nastup i davao mi savete ovde triler izbaci, ovde ubaci, ovo malo promeni… Da nije bilo njih, možda i ne bih uspela!”

U kakvim si odnosima sa koleginicama?

“U super, na ćao, ćao samo, družim se samo sa dve, tri sa kojima pijem kafu, a to su Andreana Čekić, Jelena Kostov, a sa ostalima samo ćao ćao!”

A sa kim nisi u dobrim odnosima?

“Ja sam ti sa svima na ćao, ćao, što manje priče to bolje!” (smeh)

Šta kažeš na to što je Rada poludela jer si bila sa Berkovićem u avionu i on te tešio jer si se uplašila?

“Nije istina da je mene Haris zagrlio, jer se on uplašio više od mene. Jeste bilo turbulencija, ali Rada je normalna devojka i nema zbog čega da se ljuti. Ona veruje svom dečku, a i mene poznaje”.

Ma važi! Priča se da je Haris bacio oko na tebe dok ste putovali zajedno?

“Ne može da baci niko oko na mene, jer svi znaju da sam zauzeta, tako da ne može ni on, a kamoli neko drugi!”

Jesi li imala na nastupima neku nepristoju ponudu?

“Naravno da uvek ima! Kažu mi Ajmo u sobu, ti si samo pevaljka, krivo mi je što tako nisko razmišljaju, ne znam odakle im ideja da se ponašaju prema pevačici kao prema nekom predmetu! Baš pobesnim na to!”

Da li onda reaguješ agresivno?

“Da, bre! Toliko pobesnim i skočim ako je neko neljubazan, spremna sam i da udarim, branim svoj posao i to što sam žensko, i ovo što se dešava danas nasilje nad ženama, ja se užasavam!”

Kako se braniš od ljubomornih koleginica na estradi?

“Ne shvatam zašto me mrze ljudi zbog mog uspeha, pa da su i oni podmazali svoje dupe, možda bi i oni uspeli kao ja, zašto ti svoje dupe nisi malo pomerio i učinio nešto da ti uspeš u životu. Može da priča ko šta hoće!”

Nosiš li crveni končić oko ruke, pošto znamo da veruješ u svašta?

“Odmah vidim ko je loš čovek i ko ima lošu energiju i ne mogu da mu kažem ćao, ne volim zle osobe i sa njima se i ne družim, a da li oni pokušavaju da bace neku magiju, mogu samo da pokušaju, ali Bog gleda odozgo i pet puta će im vratiti, samo se pitam kako se ti ljudi ne plaše Boga, ne mora možda njima da se vrati, ali može sutra ne daj Bože njihovoj deci!”

Šta misliš, je l’ ima dosta šljama na našoj estradi?

“Kako da ne, naravno da ima, samo se svi prikrivaku i ćute, niko neće da priča o tome, ima svega i svačega, nije moje da otkrivam, ali svi mi znamo ko su ti ljudi, sve je to javna tajna, samo što svi ćute o tome!”

A da li nosiš crvene gaćice radi uroka?

“Naravno da nosim, za Novu godinu sam imala crvene gaćice, znaš ti i sama zašto se nose crvene gaćice! (smeh) Mora da mi se nešto lepo u toku noći desi!”

A je l’ se desilo?

“Ha, ha, ha, to samo ja znam. Nosim crveni končić oko ruke sa priveskom šape, pošto je moje kuče umrlo letos i na tom privesku piše Coka, taj crveni konac ne skidam od avgusta i mislim da me Coka čuva, i dok je bila živa nikome nije dala da mi priđe, niti da me pipne, a i mislila sam da istetoviram crveni konac oko ruke!”

Da li bi nešto menjala na sebi?

“Ne, mislim da sam jako mlada, imam 24 godine da bih bilo šta menjala, samo sam radila jednu plastičnu operaciju i to je to!”

Je l’ misliš za sebe da si savršena žena?

“Mislim da jesam, za nekoga jesam!” (smeh)

Zbog čega najčešće poludiš?

“Laž i nepravda, ljubomora drugih ljudi! Na to mnogo poludim i mogu da kažem svašta!”

Koja veza je iskrenija, Prijovićka i Filip ili Rada i Haris?

“Iskreno, i jedni i drugi su mnogo slatki i lepi, tako da ne znam za koga bih se opredelila, ali stvarno mislim da su to stvarno realne i prave veze”.