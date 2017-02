SCANDAL! INTERVJU Džidža: Da je hteo, Lukas bi prebio mog oca Bosanca!

Aleksandra Stojković Džidža u intervjuu za SCANDAL! ekskluzivno priznaje koliko ima protekcije preko oca, kompozitora Dragana Stojkovića Bosanca, i otkriva čiju karijeru priželjkuje!

Džidža kaže da iz detinjstva nosi isključivo lepe uspomene iako nije bila uvek poslušno dete.

“Odrasla sam na Bežaniji, gde sam imala baš lepo detinjstvo. Skupljali smo pse lutalice, nismo imali mobilne telefone i kompjutere. Nisam se mučila u životu, imala sam sve. Otac mi nije bio mnogo strog. Kaže mi da dođem kući u osam, a ja stignem posle ponoći. Malo smo se svađali zbog toga, ali to je sve normalno”.

Koliko ti je otac pomogao u karijeri?

“Sva vrata su mi bila otvorena što se tiče posla zbog oca. Neka sam i sama zatvorila jer sam tako htela. Međutim, nikad mi nije ugovarao nastupe i nije mi nameštao poslove! To sam sve sama radila”.

A da li se mešao u izbor tvojih momaka?

“Nije. Upoznala sam ga samo sa dva momka. Majka se više mešala”.

Da li ti smeta kada tvog oca napadaju u žiriju Zvezda Granda?

“Ume on i te kako sam da se brani. Svi su oni približno istih godina, tako da mislim da je to sve dobro i interesantno zarad šou programa. Ume on dobro da se snađe i da im odgovori”.

Da li bi ga branila? Aca Lukas je jednom prilikom hteo da ga bije?

“To je sve sprdnja. Čoveku kada padne klapna, nema ono hteo da ga bije, nego to i uradi. Da je Lukas stvarno hteo da ga bije, to bi i uradio”.



Šta misliš o Lukasu?

“Bila sam klinka kada mu je tata uradio pesmu. Od tada ga znam. Radili smo zajedno u Nemačkoj, ali nismo prijatelji da bih mogla da kažem kakav je čovek”.

A o Mariji Šerifović?

“Nju obožavam. Nije mi se svidelo u žiriju kada se udružila sa Jelenom Karleušom, pa su vređale te ljude, to mi je degutantno”.

Kada bi ti Marija rekla da joj se sviđaš i da si njen tip, kako bi reagovala?

“Bila bih počastvovana, a-ha-ha. Volim da se dopadam i ženama i da dobijam komplimente od njih. I sama volim da vidim lepu ženu”.

Pričalo se da si privedena u policiju zbog šverca haljinama. Šta se tu zapravo desilo?

“Nosila sam haljine i prekoračila težinu dozvoljenog, pa su nas malo muštrali na granici. Bili smo pretrpani, zbog toga je došlo do problema. Inače, ne radim to, ne švercujem, imam ljude koji su zaduženi za moju garderobu”.

Kako bi reagovala da te momak udari?

“Nisam provokator. Bila sam sa mangupima, ali me niko nikada nije udario. A da me pak udari, odmah bih ga ostavila. Ne bih ga stavila pod stakleno zvono sigurno. Mene ni otac nikad nije udario, a kamoli neki momak”.

Jesi li zaljubljena?

“Jesam”.

A da li te najbliži pritiskaju da se udaš i rodiš unuče?

“Zapeli su da to bude ove godine. Tata hoće unuče, nije bitno da li je muško ili žensko, samo da mu rodim unučiće”.



Zašto se do sada nisi udala?

“Kad se udam, hoću da to bude za ceo život. Sad me malo frka uhvatila jer svi priželjkuju da se udam, kao i moj momak, a ja još uvek nisam spremna na to”.

Šta bi uradila kada bi ti dečko zabranio da pevaš?

“Mislim da bih se ubila. To ne može niko da mi zabrani”.

Je l’ te nekad muvao gazda nekog kluba, da li si imala nepristojne ponude?

“Nikad me niko nije muvao niti sam imala nepristojne ponude. Ali nisam nikome davala ni povoda, čak ni neki lagani flert, pa da neko shvati da mu eventualno dajem zeleno svetlo. Obično daju povoda, pa im se zato dešavaju te situacije na nastupima”.



Da li pevaš po privatnim veseljima, na romskim svadbama?

“Najviše volim da pevam po svadbama i privatnim veseljima, i to inače najviše i radim. Slabo pevam po Beču na romskim svadbama, tu se pevaju dvojke, a ja sam više orijentalac. Pevala sam dosta u Tutinu, Novom Pazaru i u tako nekim mestima. Jana, Indy i ja smo tamo najpopularnije”.

Čiju bi karijeru volela da imaš?

“Šemsa je po mom mišljenju mama što se tiče pevanja, najviše bih volela da imam karijeru i pesme poput nje, a i Jana mi je idol”.



Da li je teško pevati na tim veseljima?

“Najviše radim sandžačka veselja. Nema golotinje. Dolaze hadžinice i prikrivene žene. Moraš da budeš pristojno obučen. U nekim sakoima, pantalonama, dugim suknjama, bez golotinje. Oni mnogo poštuju žene, tako da mi se nisu dešavale nikakve neprijatnosti, tipa da me neko spopadao ili muvao”.

