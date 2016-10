SCANDAL! donosi: Ava Karabatić: Madona i Majli Sajrus su moja loša kopija!

SCANDAL! je došao u posed poruka u kome se jasno može videti iz priloženog, da je hrvatska starleta Ava Karabatić ubeđena da je uzor svetski popularnim pevačicama Madoni i Majli Sajrus, te da je one kopiraju. Takođe kaže da je ona svetski poznata i da diktira modu širokoj populaciji. Sa druge strane, naš pouzdan izvor je poručio:

“Kada je trebala da gostuje u jednoj emisiji, slala je slike Madone i Majli, na kojima, navodno, one nju kopiraju, što veze sa mozgom nema. Uz to uvek traži sjajnu najavu, insistirajući na tome, jer ona je, kako kaže, svetska zvezda. Međutim, zbog nepoštovanja dogovora i ispaljivanja istog mnogo puta, što bi rekli u 5 do 12, nažalost, Ava se vadila na bolesnog dedu, svoju bolest ili sudske pozive“, kaže izvor za SCANDAL!