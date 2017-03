Sasvim opušteno: Milica Todorović otkrila kakav je njen dečko u krevetu!

Milica Todorović je u emisiji “Rada sam” sa voditeljkom Radom Radenović pričala o vrućim temama, pa je na red došlo pitanje kakav je u krevetu pevačicin dečko – Miloš Paunović.

“Mnogo je pažljiv, pokriva me, brine o meni. Radi sve što ja hoću”, ispričala je Milica, a onda otkrila kakvi su dok spavaju.

“Miloš ne hrče, ali ja njemu otimam jorgan. On ima igračku sa kojom spava, ja imam svoju. Mi smo dva velika deteta”, rekla je Todorovićeva.

Milica se prisetila i poslednjeg iznenađenja koje joj je neko priredio.

“To je bio moj dragi momak, nadam se da se probudio. Ako me gleda, ja ću mu se još jednom zahvaliti. BIla sam na Kubi sa sestrom jedno 25 dana, odmarale smo se, uživale. I sad, ja sam se sa Milošem čula preko vajbera, i svaki put kad ga pitam šta radi, on nešto ruši, radi po kući. I kad sam se vratila, on me uhvatio za ruku i odveo me u sobu, koju je potpuno sredio za mene. I ja, pošto sam Rak u horoskopu, počela sam da plačem”, ispričala je Milica.

S obzirom na to da je njena veza sa Milošem Paunovićem ozbiljna, Radu je zanimalo da li planira da se uda.

“Mi smo tri i po godine zajedno, živimo zajedno, tako da meni ta formalnost ne znači ništa. Ali, ne bih se bunila kad bih dobila prsten”, rekla je Todorovićeva.

“Volela bih da imam dva venčanja, jedno na nekom ostrvu, daleko, samo za najuži krug”, rekla je Milica.

Sa druge strane, na drugom veselju, u Srbiji, bi okupila celu rodbinu.

“A onda bih napravila tradicionalno srpsko venčanje, sa prasetom i sarmama”, otkrila je Milica, koja je voditeljki takođe otkrila da li voli noćni život.

“Ne izlazim, meni je nastup praktično kao izlazak. Tada pevam šta mi se peva. Naravno, poštujem želje publike, ali provučem i nešto za svoju dušu. Meni nije preporučljivo da izlazim po kafanama, jer sam slaba na muziku i sav novac koji ponesem od kuće dam muzičarima”, ispričala je Milica, a onda dodala da ne voli da pije alkohol.

“Ne mogu da cugnem kad treba da pevam. Kažu mi kolege da pijem pred nastup, ali meni se zatvori grlo. Probala sam i viski i belo vino, crno vino, ali meni to ne pomaže. Ja mislim da oni to popiju ne zbog grla, nego da se opuste”, rekla je Milica.