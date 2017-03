Saša Vidić isprozivao crnogorskog predstavnika na Evroviziji, a on mu ovako odgovara! (foto)

Srpski modni kreator Saša Vidić pošteno je opleo po pevaču Slavku Kaleziću komentarišući njegov stajling u emisiji “Ekskluziv”, a ovogodišnji predstavnik Crne Gore na “Evroviziji” nije hteo da mu ostane dužan.

A post shared by Slavko Kalezić (@slavkokalezic) on Mar 11, 2017 at 8:36am PST

“Sa ovim, ne znam ni kako da nazovem to stvorenje. Sa ovim je potpuni promašaj. To što ljudi idu na tu foru Evrovizija – LGBT. To više ne pije vodu, ali mi mali glupi Balkanci mislimo da ako pošaljemo nekog ko je eksplicitan u svojoj seksualnosti da će to da pobedi. To neće da pobedi. Ovo je u celoj Evropi vrlo smešno i vrlo bedno”, ovako je Saša iskomentarisao nedavno Slavka koji mu je vratio na svoj način:

“Saša Vidić? A ko je to? Nisam čuo za njega. Svakako zahvaljujem, jer definitivno jesam stvorenje i to divno”, odgovorio je Kalezić kreatoru u istoj emisiji.