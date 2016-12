Saša Popović uvodi pravila oblačenja: Hoću da u “Grandu” sve seva!

Direktor Granda Saša Popović je poručio pecačicama da mu vuše ne dolaze u gaćama “bubregarama” i ravnim cipelama, već isključivo tangama i visokim potpeticama. I to je rekao starijim od 50 godina, jer su mlađe pevačice ionako polugole dolazile na snimanja, piše Kurir.

“Šta je ovo?! Kakve su, bre, to modne kombinacije?! Da vidim neki nalo slobodniji stil”,, rekao je direktor “Granda” pre početka snimanja emisije “Zvezde Granda specijal”.

On je Goci Lazarević (62) i Ani Bekuti (57) objasnio šta tačno želi.

“Hoću da u “Grandu” sve seva! Uvodim nova pravila i tražim da se to poštuje. Od danas pevačice koje imaju više od 50 godina da mi dođu u kupaćim kostimima, i to dvodelnim, a one od 60 plus u tanga gaćicama. Pokažite malo ženstvenosti. Zavile ste se u te krpe kao da je napolju mraz i sneg do kolena”, rekao je Popović.

Bekuta i Goca su samo klimnule glavom, ali je Lazarevićeva kasnije rekla za “Kurir”:

“Saša je uvek inovativan, on najbolje zna šta je dobro za televiziju i gledanost. Ja se neću skidati, ali ima ko hoće.”

Međutim, ova pravila se ne odnose samo na estradu.

“I za publiku isto važi. Pa, nemojte, molim vas, i vi imate šta da pokažete. Vidite koliko lepih žena imamo u studiju. Sve se kod nas nisma, i pevačice, i publika, i šminkerke, za sve isto važi”, poručio je Popović.