Saša Kovačević priznao za SCANDAL! Prvi put sam poželeo da imam dete sa 18 godina!

Saša Kovačević ne može da odoli lepim devojkama! Voli bezopasan flert, a tituala zavodnika mu prija! U prethodnih nekoliko meseci posetio je Grčku i Kubu i otkrio nam šta mu se sve tamo dešavalo!

Nismo bili genaralno na odmoru, nekako je bilo i radno i paradno. U Grčkoj nije da sam samo uživao, morao sam i da radim. Što se Kube tiče, vreme je bilo grozno, potrefilo se nekoliko dana da je neprestano padala kiša, pa smo morali i snimanje da pomeramo. Ali ceo taj period smo ipak iskoristili da napravimo najbolji izbor ekipe koja će snimati. U suštini nam i nije loše palo to vreme, bar smo sve dobro isplanirali i što je najbitnije, nismo gubili vreme, družili smo se i pravili planove za dalje.

Kolika je bila tvoja temperatura u spotu?

“Mislim da se dovoljno vidi iz priloženog! (smeh) Taj spot je baš originalan što se scenarija tiče. Teško nam je bilo da se ne ponavljamo, jer je bilo teško snimiti dva spota na istoj lokaciji, a da budu potpuno drugačiji. Smatram da smo napravili pravi potez, a i publika ga je sjajno prihvatila.”

Novi singlovi iz dana u dan dobijaju sve više pregleda. Šta je ključ tvog uspeha?

“Svakako veliku zaslugu ima i moj brat, koji sa mnom sarađuje što se tiče pesama, aranžiranja i video-produkcije. Ako stavimo po strani te mlionske preglede, na nastupima mi je najbitnije da vidim da publika peva sa mnom. To je najveći dokaz da si uspeo.”

Da li je nekada došlo do nesuglasica ili prepirke između tebe i brata, ipak ste po 24h zajedno?

“Mi nekako zajedno radimo na celom projektu od početka do kraja. Što se tiče nesuglasica, uglavnom ih nemamo. To su samo ideje koje su različite, on jedno misli, ja nešto opet sasvim drugačije, ali uvek nađemo neku sredinu. Niko od nas dvojice nije sujetan, i ko ima bolju ideju, njegova se ideja i usvaja bez ikakve ljutnje i sujete. Nas dvojica se pitamo za sve i mislim da je to najbitnije.”

Voliš sve da držiš u tajnosti, nikada ne pričaš koliko si para bacio na spot, niti se hvališ time?

“Što se finansija tiče, nikad ne volim da pričam o tome. Koliko ulažemo u karijeru, to je samo naša stvar. Smatram da je to sastavni deo našeg posla i da treba da ostane u našoj kući. Nebitno da li se radi o karijeri, novim kolima ili stanu… Nas dvojica nikada o tome nismo u javnosti pričali i smatram da se nekako kvalitet vidi iz priloženog, što je naša zamisao.”

Šta očekuješ od Arene? Da li je to kruna tvoje karijere?

“Pa baš tako, ali smatram da je to samo za ovaj period. Nadam se da će nakon Arene biti nešto još veće i lepše. Ali kako god, opet kažem da je Arena jedan stepenik gore u mojoj karijeri. Od 2011. nismo nastupali u Beogradu, što se koncerata tiče, tako da je sada pravo vreme. Samim tim što ćemo do decembra izbaciti još tri numere, tada će to imati pravi pečat!”

A da li će se na bini pojaviti brdo devojaka oko tebe, kao što je slučaj u svakom tvom spotu?

“Mislim da je primarno da se urade neke tehničke stvari i dobra kampanja. Videćemo još da li će biti devojaka, ovih dana ću praviti planove vezane za Arenu.”

Devojke iz tvojih spotova su zaista prelepe. Gde ih nalaziš?

“Ha, ha… Iskreno da ti kažem, nekad bude borba da ih nađem, a opet, nekad imam sreće. I zaista sam zadovoljan svim devojkama koje su učestvovale u mojim spotovima.”

Je l’ možeš da odoliš tim lepoticama ili padaš u iskušenje?

“Pa znaš šta, svakako je teško odoleti kada je neka lepa devojka u pitanju, jednostavno ne možeš biti potpuno imun. Ali sve što tako izgleda u spotu, uživo je mnogo drugačije, pa samo snimanja traju po 20 sati.”

Čekaj, ti sada meni hoćeš da kažeš da ti je kao loše da budeš u njihovim zagrljajima po čitav dan?

“Ha ha… Pa ne. Ali tu je prisutna velika tenzija, bukvalno nekad ne stignem ni da jedem. Ali to ne znači da se mi ne zabavljamo, pozitivna energija je stalno prisutna!”

Sa koliko devojaka si bio do sada? Sigurni smo da je broj pozamašan…

“Uf, to je teško pitanje, nemam odgovor.”

Da li ti smetaju komentari da si se mnogo uobrazio, te da glumiš facu iz Holivuda?

“Ne obazirem se na komentare, time se uopšte ne opterećujem, svako ima pravo da misli šta hoće!”

Koliko puta ti se dogodilo da prevariš partnerku? Ili si ti veran dečko?

“Joj, pa koji odgovor sada da ti dam? Neka odgovor bude veran sam, šta drugo da ti kažem?!”

Kada ćeš se smiriti kraj neke devojke i uozbiljiti se?

“Ukoliko sam emotivno ispunjen i zadovoljan, smatram da nema potrebe da imam bilo šta sa strane. Međutim, ukoliko to nezadovoljstvo dođe u prvi plan, veza se kida na pola, i to nije samo slučaj kod mene već i kod partnerke. Ako nestane hemija, bolje je sve prekinuti, nego nastaviti na silu.”

Kako održavaš ljubavnu vezu sa Jovanom?

“Generalno, ne volim da pričam o vezi sa Jovanom, jer želim svoj emotivan i privatan život da stavim po strani.”

Je l’ ste zajedno ili ne?

“Ne radi se o tome. Jovana je i dalje u Americi, trenutno radi tamo, ja radim ovde i sve je OK.”

Žrtvovali ste ljubav zbog karijera?

“Mogu ti reći da nismo odabrali da se venčamo, niti da ulazimo u brak, tako da je sve dozvoljeno. Jednostavno, Jovana i ja trudimo se da svoje karijere dovedemo do neke maksimalne granice.”

Da li je ljubomorna kada krene armija žena na tebe?

“Generalno, zaista treba da imam podršku i devojku koja će imati živaca za sve te stvari, ne kažem da je lako, ali svako ko ulazi u vezu sa mnom u startu zna kojim se poslom bavim, tako da se ne dešava to nakon dva, tri meseca. Sa mnom u vezi je teško biti, ima puno stvari koje se devojkama genaralno nikada neće dopasti i koje nikada neće razumeti. Ali ja smatram da je sve to normalno.”

Smatraš da je normalno zato što si ti u pitanju? A kako bi bilo da je obrnuta situacija, da je tvoja devojka u krugu fatalnih momaka?

“Iskreno da ti kažem, nikad ne bih ulazio u bilo kakvu vezu sa devojkom koja se bavi javnim poslom. Mene to u suštini ne zanima. Ne mogu da kažem da uvek namenski tražim devojku koja se ne bavi javnim poslom, ali se nekako uvek potrefi da nemaju veze sa estradom. U suštini, pre nego što bilo šta započnem sa nekom devojkom, gledam prvo ko je i šta je, i ako se bavi javnim poslom, ja se u samom staru sklanjam iz te priče. Smatram da bi sutra bilo stvari koje bi me nervirale i preko kojih ne bih mogao da pređem. U startu biram da devojka ne bude poznata.”

Znači tvoja žena će samo da sedi kod kuće i da te čeka, to želiš?

“Ne, ne, ne… Volim uspešne i ostvarene žene, koje jure svoje karijere, ali naravno koje će sutra biti dobre majke!”

Au što si ti strog.

“Ha, ha, ha… Nisam, samo tako vidim te stvari.”

Jesi li pristalica braka ili samo zajedničkog života bez papira?

“Ne znam ni sam za šta sam više. Znam brdo slučajeva gde se ljudi zabavljaju do 10 godina i kada se to prekine, uđu u vezu i nakon tri, četiri meseca već se ožene. Takvih je najviše, zaista nema pravila, zato i ne mogu da ti kažem šta je bolje, a sutra da potpuno nešto drugo uradim. Za mene je u ovom trenutku bolje da se nekako proživi jedan vremenski period, da upoznaš nekog bukvalno. Da spavaš, jedeš, budiš se pored te osobe, pa nakon godinu dana se vidi da li ste jedno za drugo ili ne. Ali opet kažem, nemam ništa ni protiv brzih brakova.”

Da li ti se ikada probudila želja za očinstvom?

“Jeste, kako ne. Ako mene pitaš, ja sam hteo i sa 18 godina da imam decu, jer decu obožavam. Bukvalno, sutra bih voleo da imam petoro dece. Biću najbolji otac na svetu, siguran sam i očekujem da se to desi za tri ili četiri godine.”

Mnogima upada u oči tvoj izgled, stalno nešto menjaš, je l’ možemo da te očekujemo i na nekoj modnoj pisti? Da li bi se oprobao kao maneken?

“Ne, iskreno, to me apsolutno ne zanima. Imam ja fotografije tog tipa, ali to je sve vezano za moj posao. Ali što se tiče modnih pista, ipak ne, nisam ja za to.”

“Koliko vremena provodiš u teretani? Je l’ u pitanju neka hemija ili su to zaista naporni treninzi?

“Maksimalno sam posvećen treninzima, jednostavno sam takav. Kada nešto želim, ne odustajem nikad. Nikad ne propuštam nijedan trening. Ljudi u mom okruženju mi prebacuju to, jer sam jako striktan što se tiče ishrane. Na putovanja nosim hranu, koju pre toga pripremam kod kuće.”

Ti si baš neki komplikovan tip?

“Što se tiče ishrane, da. Ali to je ta ustaljena hrana i svi koji se bave ovim sportom to znaju. U stanju sam da pet dana za doručak, ručak i večeru jedem isto, i to mnoge izluđuje! Do pre dve godine nisam bio zadovoljan svojim izgledom, imao sam višak kilograma, nezdravo sam živeo, jeo brzu hranu. To mi uopšte nije prijalo, ovaj zdrav život mi mnogo više prija.”

Na šta devojke najviše padaju kada si ti u pitanju, da li je to tvoj neodoljivi osmeh?

“Verujem da jeste. Ja sam jako pozitivna osoba, ceo život sam nasmejan i volim da širim pozitivnu energiju.”

Znači voliš da flertuješ?

“Sve zavisi u kom smislu flert i u kojoj je dozi. Ja zavodim publiku, flert je moj sastavni deo posla. Ne mislim na neki seksualni vid flerta, već flert u nekim normalnim granicama.”

Kako se braniš od obožavateljki, je l’ ti bacaju majice i bruseve?

“Bilo je dosta ponuda, ali ništa tako strašno da bi me šokiralo. A ja pamtim ko ribica, dve sekunde! (smeh)”

Šta te privuče kod devojke, a šta te odbija?

“Izgled me privuče, ali ponašanje me odbija. Ukoliko je devojka arogantna i nadmena, odmah se sklanjam, takve nabeđene baš ne volim. Mnogi imaju predrasude prema meni i misle da sam jako uobražen, pa u startu imaju neki gard. Ali ja se time ne opterećujem, izbegavam ljude koji šire negativnu energiju.”

Kada smo kod energija, veruješ li u vradžbine, tarot, karte?

“Verujem u horoskop i astrologiju. Imao sam prilike da mi ljudi bukvalno namenski rade horoskop i dosta su pogađali! Rekli su mi dosta stvari koje realno mene predstavljaju.”

Je l’ ti smetaju poređenja sa kolegom Bojanom iz Lexington benda?

“Ako me porede sa Bokijem, nemam ništa protiv, jer je on stvarno dobar dečko. Znam ga jako dugo, nekako smo u sličnom periodu i počeli da se bavimo javnim poslom.”

Sa Cecom Ražnatović si u super odnosima. Da li bi pre snimio duet sa njom ili sa Marijom Šerifović?

“Ceca i ja smo prijatelji godinama, jako se poštujemo i cenimo. Što se tiče dueta, zaista ne planiramo to za sada.”

Da li smatraš da su muzičari poput tebe potcenjeni i ograničeni, te da folk pevači bolje prolaze?

“Smatram da dobre pesme ostaju. Ne pričam sada o ovoj hiperprodukciji koja je danas prisutna. Neka pevačica ili pevač su popularni, trenutno su aktuelni, izbacili su singl sa škakljivim tekstom i svi su na to odlepili, a posle toga ta pesma kao i pomenuta pevačica ili pevač ne postoje. A ukoliko pričamo o pesmama koje godinama postoje, onda smatram da kvalitet dolazi u prvi plan.”

A kako ti se sviđa Stanija Dobrojević kao pevačica, da li si čuo njenu pesmu?

“Ne znam iskreno šta da kažem.”

Ne znaš ko je Stanija?

“Nisam pratio Stanijin rad što se tiče pevanja. Svako treba da se bori za svoje parče neba.”

Za kraj mi reci šta je najluđe što si uradio u životu?

“Nisam sklon nekim ludostima. Ali recimo snimanje spota za pesmu Branim, pa stajanje na Tari na mostu je bilo nešto neočekivano od mene. Nisam ja neki ovisnik od adrenalina, ali ovo iskustvo ću zaista pamtiti jer mi nije bilo svejedno.”