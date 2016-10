Saša Kovačević predstavlja Srbiju na Evroviziji? (video)

Pevač Saša Kovačević mogao bi da bude naredni predstavnik naše zemlje na takmičenju za pesmu Evrovizije.

Iako se još uvek ne zna šta Radio-televizija Srbije namerava da uradi u predstojećoj evrovizijskoj sezoni, kao jedan od kandidata za predstavnika spominje se Saša Kovačević.

Mnogi fanovi Evrovizije iz Srbije oduševljeni su ovom idejom, a ona se dopala i samom pevaču.

“Nisam upućen da je do sad pravljena neka selekcija ko bi mogao biti, ako vi kažete, drago mi je da to čujem… Lepo je predstavljati svoju zemlju”, izjavio je Saša Kovačević nedavno za “Pulsonline”.

Saša u dosadašnjoj biografiji nema upisano ni jedno delo usko povezano sa Evrosongom, ali ga fanovi vide kao idealnog kandidata iz više razloga.

Pre svega, jer se radi o kompletnom umetniku, bez tabloidne reputacije, izgrađene karijere, kao i jer pored atraktivnog izgleda poseduje i kvalitetan vokal, sam piše i komponuje, a definitivno bi svojim šarmom zaveo dobar deo ženske i muške populacije.

Saša je neko ko se ne libi uloge evrovizijskog predstavnika, festivali i takmičenja mu nisu strani, kao ni pevanje na engleskom jeziku. Podsetimo, on je u oktobru 2013. objavio pravi potencijalni evrovizijski hit “Nothing But The Faith”.