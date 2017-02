Sara Jovanović otkrila da li će preći u folkerku

Sara Jovanović ni nakon četiri godine od prvog medijskog pojavljivanja nema nameru da govori o ljubavnom životu, pa je pričala o karijeri.

Čini se da je ona jedina ostala dosledna svojim stavovima da čuva svoju vezu daleko od očiju javnosti, za razliku od njenih mlađih kolega.

Nakon što se u medijima pojavila informacija da je u vezi sa reperom Marčelom, a na pitanje o tome ona se samo nasmejala. Na konstataciju da žene menjaju frizuru kada su nesrećne u ljubavi, Sara kaže:

“Ako bi trebalo slušati tu rečenicu, onda sam mnogo godina nesrećna. Uživam u promenama i volim da eksperimentišem sa frizurama”, izjavila je pevačica.

S obzirom na to da Jovanovićeva peva komercijalnu pop muziku, novinari su je pitali da li uspeva da preživi od toga.

“Za sada mi to uspeva, naravno, u ovom poslu se nikad ne zna, koji god muzički pravac da je u pitanju. Ja bih volela da ovo svakako bude moj posao jer me to najviše ispunjava”, rekla je mlada pevačica, koja priznaje da nikada ne bi mogla da snimi folk pesmu.

“Nisam dobra da bih snimila narodnjak. Ne pronalazim se u tom žanru. Ljudima bi bilo čudno kada bih zapevala nešto drugo”, bila je iskrena Jovanovićeva.