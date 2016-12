Sanja Đorđević za SCANDAL! otvoreno o bankrotu, sponzorima, letovanjima i bahanalijama sa Brenom, Zlatom i Gocom!

Sanja Đorđević nedavno je izdala novu pesmu posle duže pauze, a u intervjuu za SCANDAL! otkriva da se često susreće sa finansijskim problemima iako je pevačica!

“Snimila sam novu pesmu koja je fenomenalna, evo i nekih stihova: Dugo u srcu zima, nigde vatre, nigde dima, onda oko pola noći, nova ljubav šansu ima, ruka oko struka, u najavi puče bruka, baš me briga neću stati, živim od ovog trenutka… (smeh)”

Opa, pronašla si se u novoj pesmi?

“Jesam i to baš, pisana je za mene! (smeh) To sam ja.”

Je l’ se sećaš vremena kada ste se družile Goca Božinovska, Brena, Zlata, ti?

“Jao baš se sećam toga, to je bio divan period u mom životu, uvek ću pamtiti ta naša druženja.”

Da li ti fale ta vremena?

“Pa kad mi fali, mi se sastanemo i družimo. Takav je život, što si zreliji i što imaš više godina, imaš neke druge obaveze, niko od nas nema više ni vremena, imamo milion obaveza, a i nemamo više po 25 godina da baš možemo svaku noć da se zezamo.”

Je l ste pravile neku žurku u poslednje vreme?

“Ma mi kad god poželimo napravimo neku žurku, to je ceo život bilo skriveno od očiju javnosti, tako da su sve naše žurke samo naše!”

Po Novom Sadu ste se vozikale kolima, pa stanete nasred puta i tražite Goci dečka?

“To je bilo zezanje, mi smo sve u životu radile da bismo se sebe zabavile, to i jeste svrha da svaki osmeh bude iskren i da svaki momenat iskoristimo da nam bude lepo!”

Bacale ste i tanjire iz kola, pravile ste baš šou po gradu?

“Joj, svašta je tu bilo sve, ali nešto ne mogu da se setim da smo i tanjire lomile, jesmo lomile čaše, to jesmo!”

Koja je umela najviše da se napije?

“Ja se konkretno nikada nisam napila da ne znam baš za sebe, niti ću, ja sam takva! Kad popijem dva pića, postanem vesela, čaša vina mi je dovoljna da se opustim, a sa dve sam do kraja noći, ali ako se neko napije od nas i ne bude mu dobro, taj ode i legne, uvek smo bile u nečijoj kući.”

S kojom si se od njih najbolje slagala?

“Svaku volim na svoj način, volim i Gocu, i Zlatu, i Bekutu, Brenu, svaka od njih ima mesto u mom srcu i svaka je obeležila jedan deo mog života, neke zajedno, a neke posebno.”

A šta konkretno?

“Samo lepe momente pamtim, nema skandala! (smeh)”

Vas tri ste išle i na letovanja zajedno, kako ste se provodile tamo?

“Da, vodile smo i decu, tu su bile i dadilje i konobari. Dok se mi kupamo, sunčamo i uživamo, oni nam paze na klince! Imali smo vremena i za nas, ma baš smo se zezale, pevale, svirale, svašta je tu bilo…”

Dok dadilje čuvaju decu, vi iskoristite priliku, pa izađete u grad?

“Nismo imale toliku potrebu da sad nešto izlazimo u grad, mi smo žene uspešne i radne! Uredile smo da nam sve bude pri ruci, i muzika, i konobari, sve mi to organizujemo u jednom hotelu i svi smo tu. Kad decu odvedu dadilje na spavanje, počinje žurka.”

Opiši nam bar jedan dan sa letovanja…

“Kako ko se probudi od nas, pijemo kafu… Dešavalo se da prođe i par dana, a da ne uđemo uopšte u more, pa se zezamo, smejemo, ako popijemo, dovedemo muziku, pevamo…”

Je l’ Goca bila glavna?

“Jao Goca je jednom prilikom na plaži, dok smo se sunčali i uživali, a nastupala je Goca Tržan, toliko igrala sa Mikicom Bojanićem i vikala Dođite ljudi pod moj šator, dođite ljudi… To je detalj koji pamtimo, a ima ih mnogo.”

Je l’ ste našle na kraju Goci dečka?

“Jao pitaš me zbog onoga u kolima, ma to je bila zajebancija kad smo išli kroz Novi Sad i stavili Goci neki čaršaf na glavu kao mlada, udaje se Goca, sviramo i stajemo na svakom mestu, otpevamo po jednu pesmu i nastavimo dalje.”

Ali imalala je ona uvek dobre frajere?

“Uuu, imala je, ma tada je sa nama i bio njen dečko, pa kao je mi udavali, zezancija, došlo nam tako.”

Da li je nekada došlo do nekih svađa između vas?

“Ne, nikada baš, ja se nikada ne bih družila sa ljudima sa kojima bih se svađala, ljudi koji nisu dorasli da mogu sa mnom da razgovaraju, ne mogu da mi budu prijatelji, tako da kod mene nema svađe, kažem šta mislim, mogu eventualno nekad da povisim ton.”

Da li ste se bar nekad raspravljale oko nečega?

“Do rasprave mora nekad da dođe! Na primer, imam dve drugarice, da nas neko sluša sa strane, rekao bi da ćemo se poklati, ali to je oko gluposti. Ja volim takve ljude…”

Jedno vreme si se povukli sa estrade, zbog čega je došlo do toga?

“Svojevoljno sam se povukla, bio je period kada sam mnogo radila, pa je došlo do prezasićenja, nisam više imala energiju. Prosto, došao je momenat kad sam morala da napravim pauzu, da se pronađem, da nađem vremena za sve što me još u životu zanima.”

Posle koliko ti se vratila energija i želja za nastupima?

“Posle dužeg vremena. Veoma sam poštena i ovako i u životu, radim sa emocijama i energijom, a ako to nemam, šta onda imam da tražim na bini! Nisam htela da lažem ljude sa kojima radim.”

Da li je kod tebe došlo nekad do finansijske krize?

“Kako nije, ja sam u Sarajevu sve izgubila, suprug i ja. Imala sam sa 22 godine, a sa 23 smo ostali bez igde ičega!”

Kako ste se izborili sa svim tim poteškoćama?

“Bila sam mlada i vredna, i suprug i ja, i on je neko na koga sam uvek mogla da se oslonim. Prosto, vratili smo se u Srbiju, ali nismo išli grlom u jagode! Niti smo sedeli i kukali kuku šta ćemo sad i kako, nego smo se od prvog dana borili i radili, život je takav i padaš i ustaješ!”

A u poslednje vreme kako se boriš sa parama?

“Imali smo velike izdatke, sve što smo stekli zahteva finansijske izdatke, dete nam je na školovanju u Švajcarskoj, pa gde ćeš veći izdatak, to nije baš lagano, možda nekom kome padaju pare s neba je lagano, ali meni nije. Uvek ima finansijskih poteškoća!”

Otvorila si i instagram profil, je l’ to da bi bila u rangu sa koleginicama?

“Ma ne! Nisam ja u tom fazonu!”

Možda ti je u međuvremenu opala popularnost?

“Ne, moji fanovi vode instagram profile i fejs, pa smo objavili da je to fan profil, ali moram sad i sama to da radim pošto ponovo nastupam. To su me nagovorile ćerka i Brena!”

Koga ste ti zapratila?

“Novaka Đokovića, Brenu, Ronalda i dosta mojih prijatelja.”

Zbog čega si poslednji put plakala?

“Često zaplačem. Kad pročitam na da je neko dete bolesno, da majka samohrana nema novac za dete ili kad je nekom potrebna hitno operacija…”

Koliko je teško biti Sanja Đorđević?

“Bilo je teško dok sam mnogo radila, a imala malo dete, milion snimanja, nisam imala vremena ni za šta, bilo je mnogo teško uskladiti to sa odgajanjem deteta, a najveći je uspeh kad si ponosan na sve to što si uradio! A sad je lepo biti Sanja, sređen mi je život.”

Reci mi nešto o svojim počecima u karijeri, kako si počela?

“Prvo sam pevala u horu, pa sam bila u folkloru, pa smo imali jedan mali bend kod mene u komšiluku gde sam pevala pop-rok pesme, pa sam išla na korepeticiju kod tatinog prijatelja, urednika televizije Sarajevo. Uglavnom, ja sam znala od prvog dana da ću da pevam.”

Kako si se probila do estrade?

“Zaratilo se, ima jedan šupalj trenutak koji ne znam i ne pamtim, a onda sam 94. snimila pesmu Za prošle dane koja je odmah postala hit!”

Ko ti je pomogao da se proguraš?

“Moj dragi prijatelj Darko Ašanin, ali mislim da su mi najviše pomogle pesme, i mnogi drugi prijatelji su mi pomagali! Ja u Beogradu nikog nisam znala, pa sam preko njih uspela da dođem do Marine Tucaković, Slobe Markovića…”

A finansijski kako ste se snalazili?

“Borila sam se baš, a suprug je finansirao moju prvu ploču, i drugu, onda su krenuli konccerti, nije bilo problema, radila sam.”

Da li je bilo ljubomore od strane kolega?

“Nije, nisam u toku o tome, onaj ko uspe da ispliva i napravi karijeru, on je uspeo, ja znam da je teško kada si nešto počeo da radiš, a nisi uspešan u tome, ali svi moraju da znaju da će doći njihovo vreme!”

Da li je neko pokušao da te sputava na početku?

“Nije jer sam dobila hit u startu i ko onda može da me sputava, a kad nemaš hitove, onda već ne znam, to je problem, ja sam ga odmah imala, borba je kad nemaš hit, a kad ga imaš, baš te briga!”

Kakvo je bilo tvoje detinjstvo?

“Najlepši period u mom životu je bilo detinjstvo, tada smo svi zajedno bili u Sarajevu!”

Da li ste imali novca za sve što vam je bilo potrebno?

“Bili smo dobrostojeća porodica, imali smo veliku kuću gde smo živeli, išli smo u školu, tata je imao nemačku penziju, mama je radila, baka je imala penziju, pomagali su nam mamini roditelji iz Crne Gore.”

Da li je bilo nečega što ste poželeli, a da roditelji nisu mogli da ti priušte?

“Nije niko o tome tad razmišljao, mi smo se igrali, nije bilo vreme kao sad, hoću li dobiti intrernet ili ne, mi smo se svi igrali napolju, znali smo šta je pravo detinjstvo. Nismo imali neke želje kao što sad imaju deca, to je mnogo velika razlika, naše želje su bile da se igramo napolju i da budemo sa društvom!”

Kako si uspela da tvoja ćerka ne bude u medijima kao što je slučaj s tvojim kolegama?

“Moje dete je išlo u stranu školu i nije se družilo sa ljudima odavde, uspela sam jer je rano otišla u inostranstvo.”