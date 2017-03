Sandra Afrika priznaje: Dečko mi kaže “Bleda si, ‘ajde sad malo u solarijum, debela si, imaš celulit”!

Sandra Afrika bila je jedna od gošći Sanje Marinković, gde je pričala o tome s kakvim se kritikama svog dečka Aleksandra Moskovljevića suočava.

“Komentariše moj dečko stalno nešto “Bleda si, ‘ajde sad malo u solarijum, debela si, celulit imaš” i tako svašta nešto. Al to meni ne smeta, jer mi smo zajedno već 10 godina. Kažem i ja njemu, Sanja, ne brini se, samo kad bi znala. Onda on mene pita “hoćeš li da te lažem“. On će iskreno da mi kaže. On to kaže i sam od sebe, jer ja imam neke svoje faze kad se koji kilogram ugojim ili smršam, tako da je on uvek tu da mi skrene pažnju”, objasnila je pevačica dok su ostale gošće bile u čudu.

Maja Odžaklijevska joj je tad rekla da primeni onu staru “jedan se otego, drugi se protego”, na šta je Sandra odgovorila da mu to dozvoljava samo zato što su toliko dugo zajedno i zato što on zna da to može.