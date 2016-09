Sale Tropiko: Kad skinem šešir niko me ne prepoznaje!

Član žirija “Pinkovih zvezdica” Aleksandar Cvetković, poznatiji kao Sale Tropiko, rekao je u emisiji, koja će se emitovati večeras na televiziji “Pink”, da njega bez šešira niko ne prepoznaje.

“Šešir mogu i da skinem u nekoj od narednih emisija, ali bojim se da me niko neće prepoznati. Jedan dan vozio sam se taksijem. Imao sam svirku u rodnom gradu Leskovcu. Ja sam bio bez šešira i bez naočara potpuno i kao pričamo šta se dešava i taksista komentariše: “Tropiko u gradu”. A ja: “I je li? Stvarno?”. Pa kao “Gužva je u gradu. Haos je potpuni”. Ja zovem taksi u povratku kući i isti taksista dolazi i tada sam imao šešir i on kao “Hej, ćao! To si ti!”. Ni reč jednu da me je prepoznao”, ispričao je Sale svoju anegdotu.

