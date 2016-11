Šako Polumenta: Zahvalan sam roditeljima, porodica je jedino pravo bogatstvo (foto)

Popularni pevač Šako Polumenta od kako je dobio unuku Melani pokazao je ljudima svoju drugu stranu medelje – koliko je emotivna osoba i vezan za svoju porodicu.

“Porodica je za mene svetinja, utočište i mirna luka! Sve svoje poslovne probleme ostavim na pragu svoga doma i zaboravim sve što me muči kada ugledam svoju unuku koja mi se raduje. Sve ovo što danas ja jesam zahvalan sam mojim roditeljima koji su me odgajali da budem čestit čovek, da pomognem ljudima u nevolji, dete je najveće blago za roditelja ali i roditelji za dete. Nema veće sreće od zagrljaja majke i oca, svoju ljubav i zahvalnost ne mogu ni da izrazim prema njima, ali se trudim da osete i kada me posao kilometrima odvede da sam sa njima. Poštujte svoje roditelje i porodicu jer to je jedino pravo bogatstvo”, emotivno je ispričao Šako Polumenta.