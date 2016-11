A sad nešto za dame: Ovako izgleda sin Izvorinke Milošević (foto)

Izvorinka Milošević iz braka sa Mišom Blamom ima sina Davida, a mnoge devojke kažu da je top frajer. On nije muzičar, a Izvorinka otkriva zašto je to tako.

“Uprkos genima, ima samo nižu muzičku školu, a završio je Fakultet poslovnih studija. Zamislite, ne želi da se bavi muzikom, iako mu je deda bio čuveni muzičar Rafael Blam, jedan od osnivača Narodnog orkestra, otac mu je Miša Blam, univerzalni muzičar, ja majka… Ali, on je rešio da odabere svoj put. I ja sam gazila, ali što sam to više radila, on se više otimao iz te priče. U početku mi je bilo teško zbog te njegove odluke, sada više nije. ’Leba ne bi imao da pojede. Sigurno. Kada je shvatio da ne mora da svira, rekao je: Ne želim. I to sa 14 godina. Ni Mišin stariji sin nije muzičar. Ko zna, možda je to zaziranje od jakih roditeljskih imena.”

Ovo je prokomentarisao i sam David.

“Crna ovca u familiji. Nije zato što je mama pritiskala, već zato što je to bio moj izbor. Ne vidim sebe da živim od toga i da živim taj život. Uvek me je više interesovao sport. Trenirao sam veslanje. Bilo mi je naporno sviranje i čim ti to ide teško, onda prestaneš. Bio sam klinac i bio sam strašno siguran da neću biti muzičar. Kada radim nešto, volim da to bude odlično, a ja sam video da u muzici nisam takav. Bez obzira na takve roditelje. I to je moja „tužna priča“ zbog koje se nikada nisam pokajao. Potrebno je mnogo odricanja i vežbanja, ja nisam bio spreman. Uvek sam sedeo na dve stolice i nije to bilo to. Mada, nikada se ne zna. Sada nemam ni klavir, mama ga je prodala iz protesta”, priča David uz smiren i samouveren osmeh momka koji zna da je uradio pravu stvar.