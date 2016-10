Šaban Šaulić iskreno: Preporodio sam se kad sam se rešio perike! Kajem se što sam nosio tu glupost! (video)

Osim po velikom broju hitova, Šaban Šaulić je bio poznat i po tupeu koji je nosio tokom sedamdesetih i osamdesetih godina.

“Jedva sam čekao da se rešim toga. Sada mi je jako krivo što sam nosio tu glupost. Bukvalno sam se preporodio kada sam se ošišao na ćelavo i bacio tupe. Tada sam bio najsrećniji čovek na svetu! I moram priznati da se kajem što sam ga ikad nosio”, kaže Šaulić za „Blic“.

“Priznajem da sam muku mučio sa tim. U jednom periodu života počeo sam da gubim kosu, a onda su me prijatelji i moj tadašnji menadžer nagovorili da stavim tupe. Užasno mi je smetao, ali sam slušao ljude koji su mi davali savete”, otkriva Šaulić, koji se nerado seća tog perioda svog života.

Početkom 2002. godine, pevač je skinuo tupe i ošišao se na ćelavo.

Nakon prelaska sa Grand na Pink televiziju, pevač kaže da je sebi otvorio nove puteve. Uloga člana žirija u „Pinkovim zvezdama“ mu i te kako prija, ali mu, kako kaže, smetaju svađe Dare Bubamare i Aleksandre Radović.

“Ja pustim žene da se dobro iždžapaju, tako da sam ja uvek u trećem planu. Neka one to rade. Voleo bih da mene ne diraju, bolje da se one svađaju, a da mene ostave na miru. Iskreno, voleo bih da u žiriju postoji još jedan muški član, jer sam ovako ja u manjini”, kaže kroz osmeh Šaban.

Brat Šabana Šaulića, Hasan Dudić, nedavno je u jednom intervjuu ispričao kako folker ne sme da mrdne nigde od supruge Gordane, te da će mu ona “doći glave”.

“To su zli jezici koji nisu dobri sa mnom. Goca je provalila kakvi su ljudi i rekla im je to u lice. Ja sam se distancirao od njih. Gde ćeš protiv roda, to ne ide. Nije pošteno to da pričaju. Valjda će i njima doći u glavu jednog dana”, kaže Šaban.