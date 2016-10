Šaban Šaulić bez blama: Ne znam tačno kad sam postao kralj…

Proslava 65. rođendana, rođenje unuke Eme i to što je postao član žirija muzičkog takmičenja “Pinkove zvezde”, i više su nego dovoljan povod da Ognjen Amidžić ugosti kralja narodne muzike, Šabana Šaulića, u svojoj emisiji “Amidži šou”.

Legendarni pevač je po prvi put gost kod Amidžića, a osvrnuo se i na žurku decenije, rođendan Televizije Pink, na kojoj je bio gost.

“Zorica Brunclik, Dara Bubamara i ja igrli smo rulet i bilo je veoma zanimljivo. I Željko Mitrović je bio za našim stolom, igrao je i bio je veoma veseo. Odlično sam se proveo”, rekao je Šaban.

Na početku, Šaban je govorio o tome zbog čega je prešao u žiri najpoplarnijeg muzičkog takmičenja u regionu, “Pinkove zvezde”.

“To je bila želja da se nešto promeni. Postojalo je interesovanje za mene, lepo je kad pređeš iz kluba Mačva u Barselonu“, rekao je Šaban i dodao:

“Okružen sam ženama koje su za mene anđeli. Za sada dobro funskcionišemo. Nadam se da će biti više svađa. Ne prija mi što sam jedini muškarac, da ne krenu sve žene na mene, ipak treba se braniti”.

Kako su već u prvoj emisiji treće sezone sevnule varnice, Šaban je objasnio zbog čega dolazi do sukoba.

“To je takmičarski šou program – znači ima takmičenja, ali i šoua. Treba da činimo da bude zanimljivo. Dara je već počela malo da psuje i ja je obožavam. Ma sve ih volim, bar za sad”, bio je iskren Šaulić, prenosi pink.rs.

Popularni folk pevač osvrnuo se i na svoju karijeru i to što ga zovu kraljem narodne muzike.

“Ne znam tačno kad sam postao kralj. Mislim da je to bilo sa pesmom “Dođi da ostarimo zajedno”, dakle od 1975. godine, pa do sad. Od te godine počeo sam sam da pišem pesme”, objasnio je Šaban.

Šaban je ispričao priču kako je preživeo pokušaj ubistva dok je boravio u Beču.

“Izboli su me nožem u haustoru. Ja sam ušao iz hodnika koje ima svetlo. Povuče me ruka jedna u mrak, osetio sam nož u leđima. Gledao sam da eskiviram, pošto sam bio sportista. Počeli su da bodu u leđa. Sreća pa nisu u nerv pogodili. Samo sam video taj stari ulaz. Ništa više. Kao ćorava kokoš”, rekao je on i dodao:

“Tu su prošla neka dvojica, beže. Jedan me je udario onim bokserom. Imao sam ogrebotinu po licu. Mislio sam da sam iskrvario.. Ranjen sam bio i mislio sam da će videti da nisu završili posao. Hteli su da me ubiju! Sedamdeset pet stepenika sam prešao i ušao u sobu. Počeo sam da skidam taj težak kaput, a sako još teži od krvi… Okrenuo sam jednu prijateljicu i uputim je u situaciju. Rekao sam joj da možda neću preživeti dok dođe policija...”

Pevač se priseća da je tada došla hitna pomoć:

“Bacili su me na pod i odneli me u bolnicu, krpili me… I ja sam sutra već zvao neke prijatelje, bio sam spreman da krenem kući. Stalno sam mislio da će doći ovi što su me izboli da završe posao. Na kraju sam otišao sa prijateljem za Beograd”, završio je priču Šaban, a u studiju je nastao muk, prenosi kurir.