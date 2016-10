Ružicu Veljković napali na društvenim mrežama, ona im žestoko odgovorila!

Pobednica “Parova” Ružica Veljković rešila je da se obračuna sa pratiocima na društvenim mrežama.

S obzirom da je u poslednje vreme stalno napadaju, vidno iznervirana Ružica je svojim virtuelnim prijateljima uzvratila istom merom:

“Zamolila bih sve ljude koji mi drže predavanje, gde izlazim, sa kim izlazim, sa kim se slikam i ostalo, da gledaju svoja posla! Izlazim gde ja želim, slikam se sa svim ljudima koji žele da se slikaju samnom (za mene su svi isti), ne želim da glumim veliku zvezdu i da ne dozvoljavam da se samnom slikaju! Te priče su mi više preko glave!Ja imam svoj život, nikom ne držim predavanja! Nezabijam nos u svačiji život i gledam svoja posla! Družiću se sa ljudima sa kojima ja želim! I nemojte vređati pojedine ljude, jer to nisu zaslužili! Ko me voli, voli me, kome smeta, nemoj da gleda! Pozabavite se sobom, jer ćete tako biti mnogo srećniji“, poručila je Veljkovićeva na svom Fejsbuk profilu.