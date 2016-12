Ružica iskreno za STAR o odnosu sa Gastozom, otkriva šta misli o Staniji i golim slikama Aleksandre Prijović!

Paparaco STARA uhvatio je nedavno Ružicu Veljković dok se u jednom klubu ljubila sa novim dečkom! Reč je o bivšem fudbaleru Partizana, međutim, Ružica ne želi da priča o njemu da ne bi izbaksuzirala novu vezu!

“Rano je da pričam o nama! Svaka čast kako ste nas uslikali, on ne želi da se eksponira, i ja to poštujem. Srećna sam i zaljubljena, ali opekla sam se mnogo puta kada sam iskreno govorila o svojim vezama. Sada mi je toliko lepo da ne bih da kvarim i baksuziram. Što kažu stariji i mudriji – o sreći se ćuti”, kaže Ružica na početku razgovora za STAR.

Godinu dana si provela u rijalitiju, da li zameraš nešto sebi?

“Smatram da nigde nisam pogrešila. Ljudi su za godinu dana mog boravka u rijalitiju imali prilike dobro da me upoznaju ukoliko su to želeli. Ima i onih koje nisam mogla da prevarim nekim svojim postupcima, i to mi je drago jer su me dobro procenili”.

Ali sigurno je bilo i loših komentara?

“Naravno da je bilo i dobrih i loših, ali me to nije doticalo! Ja znam ko sam i to ne može da me uzdrma. Ljudi su videli i moj bezobrazluk, i moju razmaženost, moje psovke, iskrenost, dobrotu, stavove, hrabrost, glumu, detinjasto ponašanje i igranje, borbu i još mnogo toga! I ne kajem se ni zbog čega, to sam ja! Ušla sam samo sa jednim ciljem, da pobedim i ispunila sam ono što sam želela, kao i uvek”.

Oprobala si se kao voditeljka, bila si pevačica… Šta ćes sada raditi?

“Smatram da je posao voditelja pravi za mene. Ono što me čeka posle Nove godine je nešto zaista divno. Radiću na TV Happy i verujem da će se svima svideti to što pripremam! U pitanju je sasvim novi projekat koji će svi pratiti”.

Mnoge starlete su pokušale da budu pevačice. Šta misliš o tome?

“Ja sve njih razumem, pa šta one mogu drugo da rade?! Stanija mi je stvarno jako draga i zahvalna sam joj na podršci dok sam bila u Parovima. Smatram da je ona daleko inteligentnija od ostalih istrošenih starleta koje se same nazivaju starletama, a došle su sa koca i konopca, pritom ne znaju ni značenje te reči i da može i na drugi način da se gradi karijera. Ostalo je sve kratkog daha. Jedna, dve pesme i više nisi intresantan ako se ne skidaš, ne šaljes gole fotografije, guraš prste u vagnu i ostalo! Danas samo takve uspevaju, a imamo dosta primera! Poskidaše se gole i sad ih nema nigde! Uglavnom, neka se trgnu, neće biti zgodne i napumpane ceo život”.

U medijima su se pojavile gole fotke Dare Bubamare i Aleksandre Prijović. Da nisi na njih mislila?

“Meni je sramno to što one rade. Znamo svi da su sve same nameštale i da su pravile same sebi reklamu na taj način. Ne mislim da je svaka reklama dobra reklama, ja sam se jednom zeznula, ali tu je vreme da sve ispravim. Od sada se skidam samo svom dečku. A njima savetujem – dva puta meri, jednom seci”.

Koliko si ti spremna da ideš daleko zarad marketinga?

“Otkako sam izašla iz Parova, trudim se da me nema previše po novinama, ali očigledno da je to nemoguće. Daš dinar da uđeš u kolo, a pet da izađes. Napravila sam grešku, ali ajde sad. Ranije sam svašta pričala i radila samo da budem u novinama. Nemam problem da to priznam. Ali mislim da nikada nisam išla baš toliko daleko. Neki su sebi dozvolili takve blamove, a iza sebe imaju ozbiljne karijere koje traju deset i više godina”.

U kakvim si sada odnosima sa Gastozom, da li ste u kontaktu?

“Ne želim o tome da pričam u ovom trenutku. Mnogo mi je žao zbog smrti njegove majke Goce. Sada sam uz njega svim svojim srcem”.

Zato se družiš sa Jelenom Golubović…

“Verovali vi ili ne, Jelena i ja smo rod, i to blizak rod. Eto, zato smo tako bliske. Jecu volim, ona je divna osoba, dobar čovek, što je meni najbitnije! Pričala sam i sa njenom mamom i shvatile smo da smo stvarno rod. A za ljude koji komentarišu moje i njeno viđanje i druženje… Stvarno nemam vremena da razmišljam o besposličarima. Jecu volim i voleću je, to ne može niko da mi zabrani”.

A Matora, jeste li i dalje u svađi?

“Svi su nakon rijalitija pokazali pravo lice. Ja se ne kajem ni zbog čega. Ne družimo se kao ranije, ona ima svoje društvo, ja svoje, i to je to. U svakom slučaju, i njoj želim svu sreću!”

U medijima su sve više zastupljena deca poznatih pevača.

“Jao, ma daj! Meni je to kao neka rubrika u novinama dečji vrtić. Ta deca i nisu tako mala, mogla bi nešto i da rade. Neće večno živeti od svojih roditelja, a novine im neće doneti novac, samo popularnost koja je prolazna. Mene najčešće zasmeje to kada se neko smuva sa sinom tamo nekog, pa nabaci perje kao da je smuvala predsednika. Srećna sam što razmišljam mnogo drugačije i što su mi druge stvari bitne kod ljudi, a ne ko je čiji sin, ćerka, ko im je baba…”

Da li si nekad zatražila pomoć od nekog vidovnjaka, bilo ih je i u “Parovima“?

“Verujem u Boga i nemam posla sa vidovnjacima. Bog je onaj koj sudi! A ti što gledaju u karte, obiće im se jednom o glavu! Kao što se nekima sada to i dešava. Dobro radi da ti se dobro vrati. Nikome karte nisu pomogle, ni pasulj, to je uzimanje para samo!”

Reci mi, postoji li neki pevač koji ti se otvoreno nabacivao?

“Ma koji pevači, nabacuju mi se često mnogi. Ali oni su smešni, ja sam u kontaktu sa ozbiljnim frajerima”. (smeh)

Često si pričala da je grad pun foliranata. Aludirala si na javne ličnosti, otkrij nam na koga si mislila?

“Foliranta na javnoj sceni ima dosta. Sada kada bih krenula da nabrajam, trajalo bi. Uostalom, kao da ljudi ne znaju ko su foliranti. Sve se zna, ovaj Beograd je mali koliko god da se čini velikim. Zna se ko se vozi autobusom, a slika se pored BMW-a, ko ima bogatog dekicu, ko glumi ljubav sa ženom, a ima ne zna se koliko ljubavnica… Sve se zna!”

Ti si bila žrtva nasilja. Da li se plašiš da ti se, ne daj Bože, to ne ponovi?

“To je sve iza mene. Ne plašim se ničega i nikoga više! Ne znam da li može da mi se desi slična situacija. Dosta sam odrasla, sazrela i na sve to gledam drugačije. Muškarac koji je sa mnom mora da me poštuje ili nema ništa od veze. Dosta sam se opametila. Nažalost, prošla sam kroz to i morala sam da se trgnem! Podržavam svaku borbu protiv nasilja nad ženama! I mislim da svaka žena treba da se osvesti i da to prijavi odmah! Međutim, naša policija mora da se potrudi i da reaguje, a sve ovo pričam iz iskustva”.

Nasilje si pretrpela dok si bila u vezi sa Akijem. Da li ste se nakon svega čuli?

“Ne, ne bih komentarisala tu osobu. Sve je to iza mene. Ne vraćam se nikada na staro. Da su valjali svi ti bivši, ne bi se zvali bivši”.