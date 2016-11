Rođendanski fijasko: Soraju udario sveštenik, pa završila u policiji!

Starletu Soraju Vučelić, nakon noćnog provoda, koji je potrajao do ranih jutarnjih sati, navodno je privela policija, pošto je vozila pijana, a u krvi je imala 3,5 promila alkohola.

Patrola je, navodno, Sorajin luksuzni BMW zaustavila u ulici Vojislava Ilića i istog trenutka su joj dali alko-test. Kada su videli rezulatat, nisu časili časa, već su je istog trenutka priveli da se trezni u ćeliji.

Podsećamo, kada je krenula na svoje slavlje, doživela je saobraćajnu nezgodu, pa je na njen automobil naletelo drugo vozilo, kojim je upravljao sveštenik.

“Rođendansko slavlje bilo je fenomenalno, ali je sve palo u vodu onog trenutka kada je Soraja završila u policijskoj stanici. Na slavlju koje je oragnizovala u jednom klubu pojavili su se svi njeni prijatelji. Pre nego što je došla u klub, ona je sa prijateljicama bila na večeri, a potom su se zajedno zaputili u klub. Vidno raspoložena i u kratkoj haljini, ona je đuskala čitavu noć, dok je ujedno ispijala šampanjac, koji joj je nešto kasnije došao glave. Torta je bila u obliku najnovijeg modela “ferarija“, sa kojeg je na sve strane izbijao vatromet”, otkrila je Sorajina prijateljica koja je sa njom slavila ulazak u četvrtu deceniju života.

“Popili smo dosta te večeri i nismo razmišljali da se vratimo taksijem kući, već smo sele u auto, koji je ona vozila. Na pola puta do stana zaustavila nas je policija radi rutinske kontorle i Soraja je u tom trenutku imala nešto više od tri promila alkohola u krvi. Odmah ju je policajac zamolio da pređe na drugo sedište i rekao da će je on odvesti do policijske stanice, gde će morati da provede nekoliko sati kako bi se otreznila. Ona se u prvom trentuku bunila, ali je nakon ubeđivanja sa policajcem odlučila da popusti. Tamo je bila skoro pet sati, a pored toga je dobila i kaznu zbog vožnje u pijanom stanju”, dodala je prijateljica.

“Bila je to jedna od najlepših žurki u mom život. Za svaku situaciju u životu postoji prvi put, pa tako i za ovu u policiji. Nisam znala koliko sam imala promila, ali sam imala u vidu da mogu da vozim bez problema, što sam do poslednjeg trenutka dok me nisu priveli radila. Ovo mi je pouka za sledeći put, da treba da pazim kako i šta radim”, rekla je Vučelićeva za Alo.