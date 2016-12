Reagovala policija: Sandra Afrika na meti manijaka!

Popularna pevačica Sandra Afrika poznata je kao neko ko veliku pažnju posvećuje svojim mnogobrojnim fanovima, pa je uvek raspoložena da se fotografiše sa njima, upozna se tokom nastupa i razmeni po koji osmeh i lepu reč, međutim, nedavno je imala jedno neprijatno iskustvo.

Kako je za pink.rs otkrio izvor blizak pevačici, atraktivnu crnku već mesecima putem mobilnog telefona uznemirava jedan fan koji je ludo zaljubljen u nju – iako se pevačica trudila da mu na lep i pristojan način stavi do znanja da je u srećnoj vezi, on to nije želeo da prihvati, zbog čega joj je slao svakakve poruke.

“On joj je prvo delio komplimente putem društvenih mreža, a pošto Sandra, kada ima vremena, odgovara na poruke svojih fanova, i njemu se zahvalila na lepim rečima. Međutim, svakog dana joj je slao na desetine poruka, što je počelo da joj smeta”, otkriva izvor i dodaje da je uporni obožavalac uspeo da pronađe njen lični broj mobilnog telefona, što je šokiralo pevačicu, pa ga je blokirala.

Ipak, tu se nisu završile Afrikine muke uporni mladić rešio je da svoj plan po svaku cenu sprovede u delo, pa je došao na jedan Sandrin nastup, gde joj je poklonio veliku korpu crvenih ruža.

“Taj dečko je poludeo jer Sandra nije odreagovala kako je on hteo, već je sklonila korpu sa bine, pa je rešio da dođe do nje i “raščisti račune”. Kada ga je videla kako pokušava da se popne na binu, umalo je šlog nije strefio sve vreme ju je dozivao i govorio da mora odmah da priča sa njom, a pripadnici obezbeđenja jedva su uspeli da ga sklone od Sandre. Ona se baš, baš uplašila, a pogotovo nakon što je čula kako viče “Neće se na ovome završiti”. Tada je rešila da pozove policiju, koja je vrlo brzo došla i udaljila pomahnitalog gosta”, ispričala je Sandrina drugarica koja je te noći bila na njenom nastupu.

Sandra ne želi da se priseća ove neprijatnosti.

“Stvarno ne bih da pričam o tome”. Bilo je šta je bilo, važno je da se završilo. Na svu sreću, mnogo je lepših trenutaka i divnih ljudi koji dolaze na moje nastupe gde god da pevam. Ja se, stvarno, uvek trudim da izađem u susret fanovima i prija mi druženje sa njima, ali ipak nije prijatno kada je neko navalentan, kada vas mesecima progoni i ugrožava bezbednost, bilo je sve što je Sandra otkrila za pink.rs.